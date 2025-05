„Pentru angajatori, aceasta este o schimbare pe care o așteptau. Piața este cu ochii pe ei pentru că există de ani buni un deficit de muncitori calificați, mai ales în condițiile în care au competiție serioasă și din partea angajatorilor din străinătate, care, de asemenea, se luptă pentru atragerea acestor candidați. În plus, sistemul de învățământ dual și cel profesional nu acoperă nevoile reale ale angajatorilor din România, iar bazinul critic de candidați eligibili pentru pozițiile pe care le au deschise se restrânge de la an la an”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cei mai mulți dintre muncitorii calificați care s-au aflat în căutarea unui loc de muncă în ultima lună au aplicat pentru joburile din retail, call-center / BPO, servicii, turism, industria alimentară și transport / logistică. „Vorbim în special despre candidați care se află în zona entry level, respectiv cu maximum 2 ani de experiență, dar și despre muncitori calificați care au lucrat anterior și care au un nivel de experiență cuprins între 2 și 5 ani. Peste 100.000 de aplicări au venit inclusiv din partea celor care nu au deloc experiență”, detaliază Roxana Drăghici. Distribuția pe vârstă a muncitorilor calificați care aplică cel mai mult arată astfel: peste 218.000 de aplicări vin din segmentul de vârstă 25 – 35 de ani, 167.000 de aplicări din zona 18 – 24 de ani, 114.000 – 36 – 45 de ani și aproape 66.000 de la cei care au mai mult de 45 de ani.

Totodată, cele mai multe aplicări au mers către angajatorii din București, urmați de cei din Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța. 13,3% dintre aplicări, mai exact, 78.000, au vizat joburile remote din platformă, iar alte 9.100 de aplicări au mers înspre pozițiile deschise de angajatorii din străinătate. „Deși îi vedem din ce în ce mai activi din punctul de vedere al aplicărilor, ne așteptam să vedem un procent al aplicărilor pentru străinătate peste media generală a tuturor candidaților. Se pare însă că tendința de a amâna decizia de a lucra peste hotare se menține nu doar în cazul tinerilor și specialiștilor, ci și în cazul celor care, în anii trecuți, erau foarte atrași de ideea de a lucra în afara țării”, mai spune Roxana Drăghici.

Inclusiv în ceea ce privește joburile postate în ultima lună, mai mult de jumătate s-au adresat muncitorilor calificați, cele mai multe în domenii precum retail, servicii, industria alimentară, turism, call center / BPO, transport – logistică și producție. Salariile oferite de angajatori pentru pozițiile de muncitor calificat pornesc de la 3.500 de lei și pot ajunge sau chiar depăși 7.000 de lei, în funcție de specializarea cerută sau de nivelul de experiență a candidaților.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 15.000 de locuri de muncă pentru muncitorii calificați.

