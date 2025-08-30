Stare excepțională de conservare

„Imaginistica, tehnicile decorative și starea excepțională de conservare fac din aceasta o descoperire cu adevărat fără precedent în regiune”, a declarat Cecilia Mauricio, arheolog la Universitatea Pontificală Catolică din Peru, care a descoperit pictura murală.

Pictura murală dezvăluie o tehnică artistică antică „unică”, tridimensională, arheologii apreciind că modelul denotă măiestrie artistică și că este fără precedent pentru culturile preincașe din regiune.

Cu dimensiuni de 4m x 1,5 metri, pictura murală policromă a fost descoperită la Huaca Yolanda, sit aflat la 800 km nord de capitala Lima. A fost realizat de o cultură puțin cunoscută, care a apărut într-o perioadă în care grupurile din văile de coastă din nordul țării dezvoltaseră structuri sociale și arhitecturale din ce în ce mai complexe.

Huaca Yolanda a fost probabil ocupată în același timp cu Chavín de Huántar, care a fost un loc ritualic important în Anzi, înainte de nașterea Imperiului Incaș. Civilizația Chavín a fost situată în zonele înalte și a dezvoltat tehnici agricole sofisticate, metalurgie și producție textilă. Oamenii de pe acest loc au lăsat în urmă picturi murale care înfățișează jaguari și reptile, care sunt prădători în zonele joase ale junglei.

Realizată din lut amestecat cu materiale organice

Săpăturile arheologice au fost întreprinse de cercetători de la Universitatea Pontificală Catolică din Peru și Universitatea Națională din Trujillo, ca parte a unui proiect de zece ani de cercetare a siturilor din văile Chao și Santa din nordul Peru.

Pictura murală, care este dublă și care probabil a fost pe peretele interior al atriumului unui templu, a fost realizată din lut amestecat cu materiale organice. Ea redă stele, plante marine și figuri asemănătoare peștilor, în relief sculptat, cu urme de vopsea albastră, galbenă și neagră încă vizibile în unele locuri.

Personajul central al picturii murale este o siluetă mare de pește al cărui corp apare ca o plasă tridimensională. Starea remarcabilă de conservare se datorează faptului că a fost îngropată pentru a permite construirea unei alte structuri deasupra, practică destul de comună în civilizațiile preincașe.

Având în vedere modelul, este considerat că are o vechime de 3.000 – 4.000 de ani. Această datare o plasează printre primele exemple descoperite de decorare a templelor la scară largă din Americi.

Săpăturile în sit continuă, în speranța de a găsi mai multe picturi murale și, eventual, artefacte care pot ajuta la o mai bună înțelegere a sitului. Pictura murală va fi supusă unei datări cu radiocarbon și unei analize a pigmentului.

