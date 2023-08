Muzeul Național Brătianu, simbol al PNL, ar putea fi desființat dacă se aplică noile măsuri fiscale

Locul-simbol, unde liberalii conduși acum de Nicolae Ciucă celebrează înființarea partidului, este în pericol de desființare sub guvernarea PNL-PSD, motivul fiind că are numai 13 posturi, adică sub numărul prevăzut în proiectul de OUG, scrie în documentul consultat de Libertatea.

Muzeele cu mai puțin de 50 de posturi aflate în subordinea Ministerului Culturii. Muzeul Național Brătianu este la numărul 5

Situat în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, conacul familiei Brătianu a fost numit, ca şi satul în care se află, Florica, în amintirea primei fiice a lui Ion C. Brătianu.

Locuința a fost atestată documentar în 1829, se arată pe site-ul Consiliului Județean Argeș. Aici s-a născut şi a trăit cea mai importantă familie de oameni politici care a dat României trei prim-miniştri, dintre care Ion şi Ionel Brătianu au avut un rol important în realizarea României moderne, notează și site-ul muzeului.

Lucrările cele mai ample de refacere au avut loc în 1905-1912 și 1924-1925, după planul iniţial al lui Ionel Brătianu, transformat și pus în practică de arhitectul Petre Antonescu.

În ultimii ani, Partidul Național Liberal, cea mai veche formațiune politică din țară, a sărbătorit aici, în luna mai, cei aproape 150 de ani de la înființare.

Ce scrie în proiectul de OUG

Proiectul aflat pe masa Guvernului prevede că instituțiile de cultură cu mai puțin de 50 de angajați vor trece printr-un proces de reorganizare, desființare, comasare sau fuzionare. Astfel, 285 de instituții de cultură, printre care teatre, muzee și biblioteci, ar putea dispărea de la 1 ianuarie 2024.

Conform documentului, consultat de Libertatea, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Stela Popescu, Muzeul de Artă Vasile Grigore, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi și Muzeul Ororilor Comunismului sunt cele 5 teatre și muzee din București aflate în pericol de desființare din cauză că au sub 50 de salariați.

Ministrul PNL al culturii, Raluca Turcan, l-a atenționat deja pe ministrul PNL al finanțelor, Marcel Boloș, că dacă măsurile fiscale cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă, aflată încă în lucru, vor fi puse în aplicare, atunci mai multe muzee, teatre și biblioteci vor fi afectate. Documentul a fost trimis inclusiv premierului Marcel Ciolacu.

