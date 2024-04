În cadrul ultimelor evenimente, tensiunile au atins cote maxime, iar emoțiile au copleșit concurenții în lupta pentru supraviețuire și victorie. Nicoleta, din tabăra Nordicilor, a fost protagonista unei decizii dificile aseară, alegând să trimită la duel patru competitori de temut: Variu de la Sudici, Sorin de la Nordici, iar din tabăra vesticilor pe Giani și Denis.

Această alegere a deschis drumul către o confruntare epică, unde abilitățile fizice și psihice au fost testate la maximum. Într-o probă complexă și plină de suspans, cei patru concurenți au demonstrat determinare și curaj, oferind un adevărat spectacol.

Variu a ieșit triumfător, dând dovadă de forță în fața provocărilor. Cel care a dus proba decisivă primul la bun sfârșit a fost Sorin, urmat de Denis. Giani se află în pericol de eliminare și are o zi la dispoziție să își convingă coechipierii să îi ofere brățara salvatoare.

„Mă bucur că Doamne, Doamne a ținut cu mine și cu familia mea”, a declarat Variu. În timp ce lupta pentru supraviețuire atingea cote ridicate, în tabăra Sudicilor se produceau schimbări majore. Alianța puternică dintre Isabela și Jaguaru s-a destrămat în urma unor acuzații și dezvăluiri tulburătoare, amplificând tensiunile în arena competiției.

Neînțelegeri la „Insula de 1 milion” între Isabela și Jaguaru

„Mă bucur din suflet că nu i-am căzut în plasa, pentru că sunt o femeie inteligentă care nu se aruncă așa de repede cu capul înainte, ci mai întâi testează terenul…Astăzi a reușit (n.r. Jaguaru) să mă dezamăgească și pe mine pentru ultima dată și m-am trezit din această amorțeală temporară în care eu am căzut…

Vis-a-vis de colegii mei îmi pare rău că am fost impulsivă cu majoritatea dintre voi atunci când v-ați luat de el, deși știam că greșesc…Astăzi m-a dezamăgit pentru ultima oară și pe mine și am decis să mă retrag, să nu mă mai asociez cu tipul lui de caracter…Eu nu m-aș fi apropiat de un bărbat care are o relație, nici ca prieten, nici ca nimic…Eu nu am dat eu curs la mai mult decât o prietenie între mine și Jaguaru…

Din partea mea nu mai are niciun fel de susținere acest om. M-am trezit la realitate, i-am văzut adevăratul caracter, deși îl știam…A mințit privind în ochi…M-am bucurat că nu am căzut în plasa lui, chiar dacă știam că este un bărbat singur, pentru că așa s-a exprimat el…”, au fost cuvintele pline de subînțeles adresate de Isabela colegilor ei și lui Jaguaru.

Isabela și-a exprimat dezamăgirea față de Jaguaru, retrăgându-i sprijinul și dezvăluind adevăruri dureroase care au tulburat echilibrul în tabără. Cu toate acestea, Jaguaru a negat vehement acuzațiile, aducând argumente personale în apărarea să.

Jaguaru s-a apărat în fața acuzelor făcute de Isabela

„Eu de câteva zile m-am retras și mi-am văzut de treaba mea… Mi-am scris și eu gândurile mele, anumite chestii. Trăieșți aici anumite chestii, vezi anumite greșeli pe care le faci în viață ta și mi le scriu pe foaie și nu are voie nimeni, acces, să le citească…Mi s-a părut ceva ieșit din comun să îți umble cineva, să-ți citească ție ce scrii tu”, a declarat Jaguaru.

Într-un alt moment cheie, Marius a fost salvat de coechipiera sa, Ana, în ciuda unei lupte dificile pentru supraviețuire. Gestul emoționant a adus lumină într-un moment tensionat, evidențiind solidaritatea și determinarea concurenților.

„Mi se pare că trăiesc un vis…Inima mea e plină de bucurie… Mă simt onorat că brățară asta vine din partea unei campioane și o să încerc să ți-o duc cât mai departe. Nu o să uit niciodată gestul asta și îți promit, îți jur”, a declarat cu emoție Marius când a primit brățară de la campioană de kempo.

Ana are probleme de sănătate

Pentru Ana decizia nu a fost una ușoară dar „sănătatea primează”, mai ales că o veche afecțiune renală s-a activat în junglă din Dominicană. „Am luat această decizie în primul rând pentru că în ultimele zile nu m-am simțit foarte bine. Am avut cu ceva timp în urmă probleme cu rinichii, niște nisip.

De câteva zile le resimt destul de tare, mă dor foarte rău. Atunci când corpul tău spune stop, ar trebui să spui Stop…Mi-ar fi plăcut să continui mai mult, să fac mai mult, pentru că știu că pot mai mult, dar corpul meu nu poate mai mult de atât”, a declarat Ana.

Ruleta a decis că cel care va face următorul joc pe insula să fie Cristi, din echipa Vesticilor. Acest lucru i-a bucurat peste măsură, mai ales că vin după o perioada nefastă de eliminări consecutive.

