Premierul indian Narendra Modi refuză de peste două luni să răspundă la apelurile lui Trump, conform unui articol publicat de revista academică The Conversation. Relațiile comerciale dintre cele două țări au fost descrise de liderul american drept „un dezastru total unilateral”.

Cum s-a ajuns la această criză?

Inițial, mulți oficiali indieni s-au bucurat de victoria lui Trump la alegerile din 2024. Modi l-a felicitat pe X pe „prietenul” său, postând imagini în care cei doi se îmbrățișau. Ministrul de externe indian S. Jaishankar declara că India nu era „nervoasă” în legătură cu revenirea lui Trump la putere.

Însă lucrurile au luat o turnură nefavorabilă rapid. Cu puțin timp înainte de o întâlnire programată la Washington, Modi a fost pus într-o situație jenantă de imaginile cu cetățeni indieni deportați din SUA în cătușe.

Tensiunile din Cașmir și rolul autoasumat al lui Trump

Situația s-a agravat în aprilie 2025, când un atac terorist în Cașmir a ucis 26 de persoane, majoritatea turiști hinduși. India a răspuns bombardând presupuse tabere militante în Pakistan, declanșând un conflict rapid.

Înainte ca guvernele indian sau pakistanez să poată face declarații, Trump s-a autoproclamat mediator al conflictului pe rețelele sociale. Această poziție a încălcat politica de lungă durată a Indiei, care susține că disputa din Cașmir trebuie rezolvată bilateral.

Ultima picătură pentru relația Trump-Modi

Conform The Conversation, Trump i-a cerut lui Modi să îl nominalizeze pentru Premiul Nobel pentru Pace și să se întâlnească cu șeful militar pakistanez la Washington. Modi a refuzat ambele solicitări, ceea ce a dus la întreruperea comunicării dintre cei doi lideri.

Dilema Indiei în contextul actual

Guvernul Modi se află acum într-o situație dificilă. Cedarea în fața presiunilor ar putea fi percepută ca un semn de slăbiciune, însă nicio altă putere majoră nu poate oferi Indiei ceea ce are nevoie în termeni de piețe, investiții și sprijin diplomatic.

În acest context, India încearcă să își îmbunătățească relațiile cu China, deși încrederea rămâne scăzută după ciocnirile de la graniță din 2020. Modi s-a întâlnit recent cu președintele Xi Jinping, dar progresele par limitate.

Narendra Modi, prim-ministrul Indiei, și Vladimir Putin, președintele Rusiei, sosesc pentru o întâlnire bilaterală la Ritz Carlton, în Tianjin. Foto. Hepta.
Narendra Modi, prim-ministrul Indiei, și Vladimir Putin, președintele Rusiei, sosesc pentru o întâlnire bilaterală la Ritz Carlton, în Tianjin. Foto. Hepta.

Rusia – un aliat cu influență limitată pentru India

Modi pare să aibă mai multă încredere în Rusia, având o discuție îndelungată cu Vladimir Putin în China și planificând o întâlnire în India. Totuși, statutul de paria al Rusiei în Europa îi limitează capacitatea de a ajuta India.

Japonia și alte țări ar putea oferi sprijin, dar nu au influența necesară pentru a rezolva criza.

Trump impune tarife record pentru importurile din India, ca pedeapsă pentru achizițiile de petrol din Rusia

Președintele Trump a impus o taxă vamală de 50% asupra majorității bunurilor importate din India. Această măsură fără precedent riscă să afecteze grav relațiile economice dintre SUA și India, una dintre cele mai mari piețe emergente.

Taxa vamală de 50% reprezintă una dintre cele mai punitive măsuri luate de administrația Trump împotriva unui partener comercial. Jumătate din această taxă este o pedeapsă pentru faptul că India cumpără petrol din Rusia. Decizia va afecta numeroși exportatori indieni care angajează milioane de oameni, potrivit New York Times și Bloomberg.

Perspectivele relației SUA-India

Dacă Modi nu reușește să îmbunătățească relațiile cu Trump, India s-ar putea confrunta cu ani dificili, conform analizei The Conversation. Situația actuală reprezintă o provocare majoră pentru una dintre cele mai importante parteneriate strategice ale Statelor Unite.

Rămâne de văzut dacă cei doi lideri vor reuși să depășească divergențele actuale și să readucă relația bilaterală pe un făgaș pozitiv în viitorul apropiat.

