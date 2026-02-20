Conform Space.com, testele de tip „wet dress rehearsal” (WDR) au fost esențiale pentru verificarea sistemelor critice ale misiunii.

Mai multe teste reușite pentru misiunea Artemis 2

Echipa Artemis 2 a atins mai multe repere cruciale, printre care alimentarea completă a rachetei Space Launch System (SLS) cu 2,76 milioane de litri de hidrogen lichid (LH2) și oxigen lichid, fără a depăși limitele de siguranță pentru scurgeri.

„Sistemele automate preiau controlul operațiunilor de numărătoare inversă, verificările finale ale computerelor de zbor, sistemelor de motoare și echipamentelor de suport la sol, iar racheta trece pe alimentare internă”, au spus oficialii NASA într-un comunicat despre testele WDR.

Testele, care au inclus închiderea trapei modulului Orion și simularea operațiunilor de abandonare de urgență a lansării (Launch Abort System), au culminat cu două numărători inverse simulate, până la T-33 secunde și T-29 secunde.

Aceste exerciții au confirmat pregătirea tehnică a echipamentelor și a echipei de lansare pentru misiunea cu echipaj uman.

Probleme anterioare și soluțiile pentru ele

Misiunea Artemis 2, care include o călătorie de 10 zile în jurul Lunii cu patru astronauți, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană, reprezintă primul zbor cu echipaj uman dincolo de orbita joasă a Pământului din 1972 și până astăzi.

Totuși, pregătirile nu au fost lipsite de obstacole. Prima încercare de WDR, pe 2 februarie 2026, a fost întreruptă de o scurgere de LH2 detectată la interfața cu turnul mobil de lansare.

Aceasta a fost o problemă similară cu cea întâlnită în misiunea Artemis 1 din 2022. Echipa tehnică a înlocuit două garnituri defecte și a efectuat un test parțial pe 12 februarie, confirmând că reparația a fost eficientă.

„Am reușit să alimentăm complet racheta fără a depăși limita de siguranță pentru concentrația de hidrogen”, a explicat NASA în actualizarea transmisă după test.

Lansarea e planificată pentru începutul lunii martie

Deși au existat mici întârzieri, cum ar fi o anomalie de tensiune în sistemul de avionică a boosterului, finalizarea cu succes a WDR păstrează Artemis 2 pe drumul cel bun.

Fereastra de lansare planificată este între 6 și 9 martie, cu o dată suplimentară pe 11 martie. O altă oportunitate va fi disponibilă la începutul lunii aprilie.

Rezultatele detaliate ale testelor și planul final pentru Artemis 2 urmează să fie prezentate de NASA într-o conferință de presă programată astăzi, la ora 18:00 a României.

