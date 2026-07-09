Inițiativa, numită „Eastern Flank Deterrence Initiative”, sau EFDI, are ca principal adversar identificat Rusia, conform documentelor interne obținute de publicația germană BILD și citate de The Next Web.

Cum funcționează Kill Web

La baza EFDI se află ceea ce NATO numește „Kill Web”, o rețea digitală complexă care leagă sateliți, drone de recunoaștere, radare, senzori terestri și camere. Sistemul este gândit să funcționeze fără întreruperi: dacă un nod cade, altul îi preia rolul.

„Rețeaua monitorizează întreaga graniță simultan”, explică documentele citate. Obiectivul este reducerea timpului necesar pentru identificarea unei ținte și luarea deciziilor. Tradițional, un atac raportat de o dronă trebuia analizat de cartierul general, iar comanda de interceptare parcurgea un lanț decizional lung.

Acum, datele colectate de toți membrii NATO sunt integrate într-un sistem unic, condus Maven Smart System dezvoltat de Palantir. Acest „creier” AI filtrează informațiile, astfel încât comandanții să poată decide rapid cum să acționeze.

„Vrem să vedem primii, să decidem primii și să lovim primii”, rezumă NATO această strategie.

Exemple practice: AI pe câmpul de luptă

Într-un scenariu real, să zicem că o dronă detectează o coloană de tancuri rusești. Sistemul verifică în timp real imaginile satelitare, datele radar și informațiile de la sol, iar apoi sugerează cel mai potrivit tip de armă, fie o dronă, fie artilerie sau un lansator de rachete.

Decizia finală rămâne însă la comandant. „EFDI nu înlocuiește tancurile, artileria, avioanele de luptă sau soldații”, a clarificat maiorul Matt Blubaugh, purtător de cuvânt al armatei SUA pentru Europa și Africa.

Este conceput să le conserve puterea de luptă și să ofere comandanților un avantaj decizional.

Mașinăriile din linia întâi

O schimbare majoră propusă de NATO este utilizarea sistemelor robotizate pentru a prelua primul impact al unui atac.

Dronele, roboții tereștri și senzorii vor forma o zonă-tampon pe flancul estic, reducând riscul pentru soldați. „Logica este rece, dar simplă: mașinile, nu oamenii, vor avea parte de primul șoc al luptei”, explică experții.

Chiar și așa, echipamentele clasice rămân esențiale. Leopard 2, Abrams, HIMARS și F-35 continuă să fie coloana vertebrală a forțelor NATO, iar noile tehnologii doar le completează capacitățile.

Lecții din războiul din Ucraina

Strategia se bazează pe lecțiile învățate din războiul din Ucraina. Dronele și senzorii ieftini, folosiți pe scară largă, au demonstrat că pot contracara avantajele unui adversar mai numeros și mai rapid. Acum, NATO extinde acest concept pe întreaga alianță, după cum subliniază sursa citată.

În plus, organizația investește în startup-uri din domeniul apărării și integrează sisteme autonome în planurile sale, deși controlul AI rămâne un subiect sensibil.

De ce e important Kill Web

Strategia NATO, bazată pe „descurajare prin negare”, nu vizează doar respingerea unui atac, ci și descurajarea acestuia încă din faza de planificare.

Este o schimbare semnificativă, de la apărarea teritoriului cu trupe la sol la contestarea sa cu ajutorul tehnologiei. Însă succesul depinde de un factor crucial: încrederea în faptul că AI poate interpreta corect câmpul de luptă și poate lua decizii potrivite în momente critice.

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