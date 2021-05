Neașteptatele mesaje despre vaccinare ale artistului Dan Perjovschi

Fierbinți-Târg apare pe linia Snagov – Urziceni și dispare la fel de repede ca orice orășel din lumea asta cu doar puțin peste 5.000 de locuitori. Soarele strălucește puternic pe cer, adie puțin vântul, oamenii se grăbesc pe străzi, pierduți în gânduri.



În fața centrului de vaccinare anti-COVID din oraș așteaptă câțiva români, alături de un majoritar grup de asiatici, aduși de angajator pentru imunizare. Globalizarea atenuează suprarealismul scenei. Lumea discută de-ale ei. Vaccinul nivelează diferențele între oamenii locului și muncitorii veniți de la mii de kilometri pentru o viață mai demnă.



Din senin, o doamnă trecută de a doua tinerețe se revoltă: responsabilii lasă clădirea aceasta, monument istoric, să se degradeze! Pleacă de la fața locului, într-o grădiniță din apropiere – ca să nu se mai enerveze -, lăsând în urmă o audiență nedumerită.



O fostă primărie a fost transformată în centru de vaccinare

Clădirea în cauză, o fostă primărie, transformată în centru de vaccinare anti-COVID la începutul lunii aprilie, este un exemplar neoromânesc construit în 1929, cu arcade, coloane și rozete. E destul de bine conservată, doar pe alocuri s-a erodat varul roșiatic. Remarca doamnei așterne tăcerea peste oamenii adunați în curte.



„Mesajele lui au putere”



Când ceasul trece puțin de ora 11.00, oamenii intră. Forfota se mută în interior. Pe unul dintre pereții din holul centrului de vaccinare apare un desen: o mască sanitară și globul pământesc, sub care scrie: „De unică folosință”. Desenul e ideea pe care medicul de familie Eugen Vuțescu, în vârstă de 39 de ani, coordonatorul vaccinării din Fierbinți-Târg, le-a pregătit-o localnicilor.



La invitația doctorului, artistul vizual Dan Perjovschi a venit, vineri, 14 mai, la Fierbinți-Târg să deseneze și – la schimb, cum îi place să glumească – să se vaccineze cu serul Moderna, cu care e dotat centrul.



Perjovschi explică încă o dată că a glumit, pentru că vaccinarea nu e condiționată. Asta a vrut. Să deseneze pentru alții și să se vaccineze pentru el și pentru alții.



Bărbatul de 59 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți artiști români în străinătate, cu expoziții personale în marile muzee ale lumii, precum Tate Modern din Londra, MoMA din New York sau Macro Roma. E aproape un clișeu să-i treci în revistă prestigiul internațional al lui Perjovschi.



Dan Perjovschi

„Dintre pacienții mei, am vaccinat aproape 300 din vreo mie”



„Ideea a fost ca acest eveniment să aibă loc înainte ca vaccinarea să fie accesibilă oricui. Dar și acum, când au de ales, sunt reticenți oamenii. Dintre pacienții mei, am vaccinat aproape 300 din vreo mie. În perioada Paștelui, au venit foarte puțini, cam 20-30 pe zi, de la 190 pe zi. De pe 6 aprilie, de când am început noi, am vaccinat vreo 4.500 de oameni, dar mulți au venit din împrejurimi”, explică Eugen Vuțescu, medic de familie.



Eugen Vuțescu, medic de familie

Eugen Vuțescu știe că la Fierbinți Perjovschi nu este o celebritate. Speră însă ca mesajele lui să ajungă la oameni și să participe la povestea, complicată, a deciziei omului de a se vaccina.



Mie mi se pare foarte frumos că nimeni de aici nu știe cât de mare este Dan Perjovschi, de fapt – și e imens! Mesajele lui au putere. Știți, la începuturi, oamenii nu știau să citească, dar în biserici existau desenele care le spuneau o poveste. Mutatis mutandis, este cam aceeași situație. Noi nu încercăm să-i culturalizăm, ci să le dăm un exemplu că lucrurile se pot face și altfel.

Dr. Eugen Vuțescu:

Însemnările unui medic de familie în provincie



Eugen Vuțescu este medic de familie la Fierbinți-Târg de opt ani. Și-a dorit, inițial, să-și practice meseria în satul Dridu, din apropiere, acolo unde trăiau bunicii lui. A ajuns însă la Fierbinți și a ales să rămână, convins că aici poate produce o schimbare.



„Unul dintre lucrurile de care sunt mândru e legat de vaccinările pentru copiii mici. Acum am ajuns la un procent de 99%, plus că am reușit să-i conving să facă și vaccinurile opționale, cum e cel meningococic. De asemenea, lucrăm și în ce privește profilaxia, care e foarte importantă”, oglindește medicul marile sale motive de mândrie în mica lume a orașului de provincie.



Dar anul care a trecut nu a fost deloc ușor. În cea mai mare parte a timpului a făcut consultații prin telefon și, atunci când a avut o urgență, a trebuit să poarte combinezon. A avut în grijă și cazuri de COVID, pe care le-a monitorizat prin diverse aplicații online. Și pe lângă îndatoririle medicale a trebuit să facă și o muncă de lămurire serioasă. „La un moment dat, eram răgușit de la câte explicații despre vaccin dădeam”, spune Eugen Vuțescu.



Medicul însuși cochetează cu arta

Tânărul medic este legat și de lumea artistică. În timpul liber, pictează și scrie proză poetică. În facultate, a fost instruit de pictorii Henry Mavrodin, unul dintre elevii lui Corneliu Baba, și Vladimir Henea.



„Pictura găsește în medicină un material imens de inspirație, s-au legat bine lucrurile. Iar poezie scriu de mult. Am scos o carte cu pseudonim («Garda de corp», semnată Merlich Saia, n.r.), pentru că mă stresează foarte tare să apar în public. Numai că a câștigat un premiu (Premiul Național «Mihai Eminescu» pentru debut, în 2014, n.r.) și atunci a trebuit să spun cine sunt. Sper ca anul acesta – chiar dacă nu e cel mai bun moment, acum, în pandemie – să apară o carte la care lucrez de vreo patru-cinci ani”, mai spune medicul.



Cu acest bagaj, a hotărât să facă un gest cu șanse mici: i-a transmis un mesaj artistului Dan Perjovschi, o invitație la centrul de vaccinare din Fierbinți către un om care expune la New York.



Medicul Vuțescu și o asistentă medicală

„Îmi câștig vaccinul prin muncă”



Când a primit mesajul, Dan Perjovschi a fost imediat de acord cu propunerea. Se afla în Germania. Așa că, înainte să poată programa evenimentul, artistul a trebuit să stea în izolare la întoarcerea în țară. Situația vaccinării s-a îmbunătățit între timp, dar încă e nevoie de încurajarea populației, mai ales în orașele mici și în sate.



Pentru artist, este o ocazie bună nu doar să ajute campania de vaccinare, ci și să facă un performace pe care în alte condiții nu l-ar fi putut organiza. „Îmi câștig vaccinul prin muncă”, glumește. Și timp de câteva ore, desenează pe pereții centrului de vaccinare mesaje cu referire la pandemie, mesaje sociale și ecologiste.



Ca să deseneze, mută după sine o scară dublă, din vârful căreia uneori se întoarce către audiență – cadre medicale, în special – și aruncă și câte-o glumă sau se lansează în șuete.

La un moment dat, se aprinde o discuție de la trei dozatoare, desenate pe perete, cu etichetele: „Muștar, Ketchup, Dezinfectant”. Unul dintre medicii centrului, Ciprian, în vârstă de 32 de ani, constată că asta-i noua realitate: deși sunt dezinfectanți pe toate drumurile, nimeni nu-și pune problema educării din școală a copiilor, ca ei să învețe să se spele pe mâini. Au existat țări în care dezinfectanții s-au mâncat, precum muștarul.



Dozatoarele care dau naștere la dezbateri aprinse

Colegii l-au considerat „optimist la cap” pe medic



Într-o pauză de vaccinare, iese din cabinet și una dintre asistente, cu ochii zâmbitori și părul cărunt. Îl felicită pe artist: „Toate sunt foarte frumoase! Dar am și eu o nedumerire: ce înseamnă asta?” și arată către un desen. Un mic (preparat tradițional românesc din carne, n.r.) decreta: „Când cresc mare mă fac Big Mac”.

Apoi se bucură privind desenul. Scena în care apar „Salve” cu cotul și „Salvare” cu imunizare e preferata ei, dar o amuză și „Distanță de bucium (Foarte OK)”.



După care se întoarce într-o parte și mărturisește complice, în șoaptă: medicul Vuțescu îi spusese despre planurile lui, dar ea nu credea că artistul va accepta să vină atât de curând. „Mă gândeam că prindem cincinalul”, spune râzând.



Dan Perjovschi a fost înainte de Facebook



Întâlnirea cu artistul la centrul de vaccinare bucură multă lume. În general, reacția față de desenele lui Perjovschi pare a fi direct proporțională cu entuziasmul pentru vaccinare.



„Eu eram programată la ora 16.00, dar am venit mai devreme și uite că a fost foarte bine!”, spune Evelin Juncu, o tânără de 18 ani, din București, însoțită de mama ei, care explică faptul că a preferat să o înscrie cât mai repede pe platforma online și să nu aștepte un loc liber în Capitală.



„E foarte frumos desenat și e inspirațional. Mi-a atras atenția în mod special desenul cu masca și cu Pământul. Mi se pare că acum aș veni de drag la vaccinare”, continuă fata, în timp ce își scoate telefonul pentru a-l căuta pe Google pe artist.



Un cuplu, tot din București, Valentin și Elena Rusu, amândoi în vârstă de 44 de ani, au așteptat puțin în curte până au fost invitați la rapel. Se declară încântați de desenele lui Dan Perjovschi, dar admit că nu știau despre existența lui – „Eu sunt mai profan cu arta, dar a fost o surpriză minunată”, spune bărbatul.



Asistenta discută cu Perjovschi

Nici sătenii din împrejurimi nu au rămas insensibili la operele descoperite la centrul de vaccinare. Doamna Elena, în vârstă de 62 de ani, a venit din satul Greci să facă prima doză de vaccin. În curtea centrului, a așteptat-o soțul, care crede că este foarte importantă vaccinarea, mai ales dacă oamenii suferă de boli cronice, așa ca el. „Mi-a plăcut foarte mult. Îi felicit pe organizatori. Să mai facă!”, spune la ieșire doamna Elena, zâmbind. Este și ea de părere că bătrânii nu pot să ignore vaccinarea și dă drept model chiar satul ei: „Vecinii mei de pe uliță toți s-au vaccinat. De fapt, majoritatea satului s-a vaccinat!”.



Pacient venit să se vaccineze

În timp ce doamna Elena își ia soțul la braț și se îndepărtează, un bătrân îmbrăcat la patru ace, cu pălărie pe cap, îl urmărește pe artist desenând. După 15 minute de așteptare, iese surâzând – „Jos pălăria! Foarte bine așa!”, șuieră grăbit.



S-a vaccinat că i-a fost teamă că nu ar fi putut pleca în concediu „în stațiune”



Desigur, nu toată lumea se arată interesată de artă sau de mersul campaniei de vaccinare. „Da, interesant, dar nu cunosc. M? Ce scrie? «Zâmbește»… Ce să spun? Nu știu. Eu am venit să mă vaccinez, cu toate că aș fi făcut mai târziu. M-am gândit că vreau să plec în stațiune la vară și-mi e că nu mă primesc fără vaccin”, spune Elisabeta Ștefan, 61 de ani, locuitoare a orașului Fierbinți-Târg.



O reacție asemănătoare are și Alina, o „fierbințeancă” de 27 de ani: „Nu m-am uitat la desene, dar mai bine era dacă le făcea afară, că-s puțini care or să le vadă la interior”. Tânăra spune că oamenii din jurul ei nu sunt de acord cu vaccinul, iar ea a ales să se imunizeze doar pentru că i s-a cerut la job.



Unii au ieșit din camera de așteptare pentru a fotografia

Muzee cu pereții transparenți



„Sunt închise muzeele în pandemie? Ăsta e muzeul!”, declară Perjovschi. Spune că a venit la Fierbinți-Târg cu acest gând în minte: oamenii au nevoie de muzee cu pereții transparenți. Arta să ajungă în mod egal, la toată lumea.



Facem toți ce putem să trecem peste hopul ăsta. Iar pentru mine este și un proiect de artă, și-mi pare enorm de bine că desenez aici și nu într-o Bienală!

Dan Perjovschi:

„Arta mea nu e numai pentru colecții sau numai pentru muzee. Aici e locul artei sociale, cu mesaj. Pe aici trec 100 de oameni pe zi. Eu visez să fac o expoziție într-o spălătorie de haine! Acolo unde lumea așteaptă, freacă menta, până se termină programul mașinii de spălat și pereții sunt goi. De ce aș vrea să fac la Muzeul Național de Artă? Acolo și când nu e pandemie nu-i nimeni”, continuă Perjovschi.



Dan Perjovschi

Cele două mesaje de pe brațul stâng



Așa cum i s-a promis, după-amiază, când a încheiat performance-ul artistic, Dan Perjovschi a fost imunizat. Râde când își amintește că s-a vaccinat pe același braț pe care și-a tatuat, la începutul anilor 90, România. Și atunci, a fost tot un performance cu public, într-o acțiune de protest față de regimul Ion Iliescu.



„Într-un performance artistic, mi-am tatuat România, în 1993, la Timișoara. Atunci a fost un statement politic, pentru că eram în România regimului Iliescu, iar eu eram ca o vacă ștanțată, nu puteam scăpa! L-am scos în 2003, când a început deschiderea spre Europa, când am simțit nevoia să ies dintr-un context și să intru în altul. Acum, pe același loc a venit Moderna. Iată cum se leagă lucrurile!”, povestește artistul, convins că vaccinul reprezintă biletul său de călătorie către toate statele lumii unde poate organiza expoziții.



Artistul s-a vaccinat

Desenele pe care Dan Perjovschi le-a făcut la Fierbinți vor putea fi vizitate doar până la sfârșitul pandemiei – când se va încheia această etapă, încăperea va fi zugrăvită.

„Desenele sunt legate de o conjunctură – iar când ea va dispărea, ar fi normal să plece și ele”, spune artistul vizual. „Eu desenez temporar, asta e politica mea. Asta îmi dă libertatea să-mi readaptez desenele, dacă cumva înțeleg subiectul mai bine sau dacă a trecut ceva timp și subiectul se schimbă”, mai spune acesta, adăugând că performance-ul de la Fierbinți s-ar putea transforma într-o altă lucrare de artă.



„Ha ha! Poate bag Fierbințiul în Bienale!”, râde Perjovschi și ochii îi sclipesc. Între Snagov și Urziceni dai uneori de New York.



