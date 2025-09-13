Peste 50 de morți

Sushila, în vârstă de 73 de ani, a depus jurământul în cadrul unei scurte ceremonii, devenind prima femeie care conduce națiunea himalayană săracă, după ce s-a ajuns la un acord cu liderii protestelor violente.

Peste 50 de persoane au fost ucise în ciocniri cu poliția în timpul protestelor de amploare din această săptămână, declanșate de interzicerea platformelor de socializare.

Interdicția a fost ridicată luni – dar până atunci manifestațiile se transformaseră într-o mișcare de masă. Mulțimi furioase au incendiat marți clădirile parlamentului și guvernului din capitala Kathmandu, forțându-l pe prim-ministrul KP Sharma Oli să demisioneze.

Vineri, consilierul de presă al președintelui Ram Chandra Poudel confirmase pentru BBC că Karki va depune jurământul în acea seară.

Acordul dintre președinte și liderii protestelor a fost încheiat după zile întregi de consultări. Au fost implicați și experți juridici.

Numirea, un compromis

Parlamentul a fost dizolvat vineri seară, iar alegerile generale vor avea loc pe 5 martie anul viitor.

Se așteaptă ca Sushila Karki să numească miniștri în cabinetul său în câteva zile.

Este considerată, în mare, ca având o imagine curată, iar conducerea sa în cadrul guvernului interimar este susținută de liderii studenților din așa-numita mișcare „Generația Z”.

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

Însă cabinetul ei se va confrunta cu multiple provocări, inclusiv restabilirea legii și a ordinii, reconstrucția parlamentului și a celorlalte clădiri cheie care au fost atacate, liniștirea protestatarilor din Generația Z care vor o schimbare – și a altora din Nepal care se tem că tânăra democrație și ordinea constituțională ar putea fi deraiate.

O altă sarcină cheie va fi aducerea în fața justiției a celor responsabili de violență.

Numirea lui Karki este un compromis rezultat în urma discuțiilor mediate de șeful armatei nepaleze săptămâna aceasta.

Susținătorii entuziasmați ai Generației Z își exprimă fericirea pe rețelele de socializare, iar mulți văd acest lucru ca pe următorul pas în noul curs politic pe care doresc să îl urmeze țara.

A fost președinte al Curții Supreme

Marți, Karki a vizitat locul protestelor din Kathmandu, unde zeci de persoane au fost ucise în ciocniri cu poliția. De asemenea, s-a întâlnit cu câțiva dintre răniții care erau tratați în spital.

Noul premier s-a născut într-o familie cu contacte strânse cu dinastia politică Koirala, din cel mai mare partid democratic al țării, Congresul Nepalez, și s-a căsătorit ulterior cu liderul de atunci, Durga Subedi.

Ea a spus că sprijinul soțului ei a jucat un rol major în parcursul ei de la avocat la funcția de președinte al Curții Supreme a Nepalului în 2016.

Însă Karki nu a fost scutită de controverse, confruntându-se cu un incident de punere sub acuzare în timpul mandatului său de aproape 11 luni ca președinte al Curții Supreme.

Armata încă patrulează pe străzi

Armata nepaleană patrulează încă străzile din Kathmandu, în timp ce țara se reface după cele mai grave tulburări din ultimele decenii. Restricțiile au fost ridicate doar pentru scurt timp pentru a permite locuitorilor să cumpere articole esențiale.

Protestele au fost declanșate de decizia guvernului de săptămâna trecută de a interzice 26 de platforme de socializare, inclusiv WhatsApp, Instagram și Facebook – dar s-au extins curând, întruchipând o nemulțumire mult mai profundă față de elita politică din Nepal.

În săptămânile dinaintea interdicției, o campanie „nepo kid” – care scotea în evidență stilul de viață extravagant al copiilor politicienilor și acuzațiile de corupție – a luat amploare pe rețelele de socializare.

Și, deși interdicția de acces la rețelele de socializare a fost ridicată în grabă luni seară, protestele căpătaseră deja un avânt de neoprit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE