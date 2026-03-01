O „speranță” pentru viitorul Iranului

Nepotul fostului lider suprem al Iranului, un medic stabilit în Franța și cunoscut opozant al regimului, a afirmat că dispariția ayatollahului Khamenei reprezintă un semnal de speranță pentru viitorul țării, relatează televiziunea PRO TV.

Dispariția liderului suprem Ali Khamenei reprezintă o „speranță” pentru viitorul Iranului, a declarat duminică Mahmoud Moradkhani, nepotul și totodată un critic fervent al acestuia. Stabilit în nordul Franței, medicul iranian a explicat pentru France Presse că moartea unchiului său va contribui la „facilitarea” procesului politic din țara sa natală.

„Sunt mulţumit, ca majoritatea iranienilor. Sunt foarte mulţumit de moartea lui Ali Khamenei. Cred că este un pas înainte, o speranţă”, a declarat fiul surorii ayatollahului omorât în atacul împotriva Iranului.

Regimul de la Teheran nu va supraviețui

Deși vede moartea liderului ca pe o oportunitate, opozantul iranian recunoaște că instabilitatea regională blochează evoluția internă. El consideră „regretabil” faptul că operațiunile militare amână reformele politice, privind însă acest obstacol ca pe o fază prin care Iranul este „obligat” să treacă.

Mahmoud Moradkhani, în vârstă de 62 de ani, este convins că regimul de la Teheran nu va supraviețui dispariției liderului său suprem. Acesta susține că „rivalitățile interne sunt atât de profunde încât sistemul nu va rezista”, fiind în cele din urmă forțat să cedeze puterea în mâinile poporului.

Exilat în Franța din 1986, Mahmoud Moradkhani, nepotul rebel al lui Ali Khamenei, a criticat aspru politicile unchiului său și a militat pentru revenirea democrației în Iran.

Moartea liderului suprem, anunțată duminică la televiziunea de stat iraniană

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times.

Semnele că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai este”, sunt din ce în ce mai evidente, a afirmat premierul Benjamin Netanyahu, sâmbătă seară, într-o declarație video adresată publicului israelian, citat de Times of Israel.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat duminică, 1 martie, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara timp de 36 de ani. Anunțul a fost făcut de un prezentator vizibil emoționat și cu ochii în lacrimi.







