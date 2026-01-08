Declarațiile controversate făcute de Niki Minaj la AmericaFest

Pe 21 decembrie 2025, Nicki Minaj a participat la AmericaFest, o conferință anuală organizată de gruparea ultraconservatoare Turning Point USA, în Phoenix, Arizona. În fața unui public fidel mișcării „Make America Great Again”(MAGA), artista în vârstă de 43 de ani l-a lăudat pe Donald Trump, pe care l-a numit „seducător și irezistibil”.

„Am cel mai mare respect și admirație pentru președintele nostru. Donald Trump și J.D. Vance, îi apreciez pe amândoi. Sunt amândoi oameni puternici, inteligenți și puternici”, a declarat Minaj.

Pe lângă susținerea pentru administrația Trump, cântăreața a făcut remarci controversate despre gen, spunând: „Băieții vor fi băieți și nu este nimic rău în asta”. Aceste declarații au fost primite cu aplauze de publicul conservator prezent la eveniment.

Reacții dure pe rețelele de socializare

Declarațiile controversate ale artistei au stârnit un val de critici pe rețelele de socializare, unde mulți fani i-au cerut boicotarea muzicii. Contul Pride UK, dedicat comunității LGBTQ+, a postat pe platforma X un mesaj puternic: „Dragi membri LGBT+… Vă rugăm să vă abțineți de la difuzarea oricărei muzici a lui Nicki Minaj. Ea nu este prietena noastră #boycottnickiminaj”. Postarea a generat peste 1,8 milioane de vizualizări și 20.000 de aprecieri.

Mai mulți fani ai artistei o acuză de trădare sau chiar de ipocrizie, având în vedere că Minaj este ea însăși o imigrantă fără acte, iar baza sa de fani include în mare parte persoane de culoare și membri ai comunității queer. O petiție care cere expulzarea sa în Trinidad și Tobago, țara sa natală, a strâns deja peste 79.000 de semnături până la începutul lunii ianuarie 2026.

Sprijinul declarat al artistei pentru Donald Trump reprezintă o schimbare radicală față de pozițiile sale anterioare. În timpul primului mandat al fostului președinte, Minaj a criticat în mod deschis politicile sale. În 2018, ea a condamnat pe Instagram separarea forțată a familiilor imigranților la graniță: „Am ajuns în această țară ca imigrantă ilegală la vârsta de 5 ani. Vă rog, opriți asta”. Mesajul, care a fost șters ulterior, a fost intens mediatizat la acea vreme.

Schimbarea atitudinii a început să fie vizibilă în 2021, în timpul pandemiei de COVID-19, când cântăreața și-a exprimat îndoieli cu privire la siguranța vaccinurilor, alăturându-se mișcării antivaccinare. După realegerea lui Donald Trump, Minaj a devenit o susținătoare vocală a administrației sale, promovând inclusiv meme-uri pro-Trump și pro-J.D. Vance pe rețelele de socializare.

Reacții din partea administrației Trump

Poziția sa a atras aprecieri din partea politicienilor republicani. Pe 11 decembrie 2025, J.D. Vance a scris pe platforma X: „Nicki > Cardi”, aluzie la rivalitatea dintre Nicki Minaj și Cardi B, o susținătoare a democraților. Vance a elogiat și discursul lui Minaj de la AmericaFest, consolidând legătura sa cu publicul conservator.

În ciuda criticilor și a cererilor de boicot, Nicki Minaj nu a renunțat la sprijinul pentru administrația Trump. În contextul presiunilor online și al hărțuirii pe Instagram, cântăreața a decis să își dezactiveze contul, care avea peste 227 de milioane de urmăritori.

Nicki Minaj nu este singura vedetă din lumea rapului care și-a declarat susținerea pentru Donald Trump. În 2020, rapperul Lil Wayne a anunțat public că îl sprijină pe Trump, iar la scurt timp, președintele în exercițiu l-a grațiat într-un caz de posesie de arme de foc, salvându-l de o posibilă pedeapsă de până la zece ani de închisoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: De la laptopuri extensibile la TV-uri uriașe în 2026
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gestul făcut de Catinca și Oana Roman la scurt timp după ce au aflat că au fost date în judecată, la doi ani de la moartea mamei lor! E vorba de o suma mare de bani, iar ce tocmai s-a aflat a stârnit reacții
Viva.ro
Gestul făcut de Catinca și Oana Roman la scurt timp după ce au aflat că au fost date în judecată, la doi ani de la moartea mamei lor! E vorba de o suma mare de bani, iar ce tocmai s-a aflat a stârnit reacții
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Crește impozitul pe clădiri pentru firme: calculele pentru 2026
Știri România 17:21
Crește impozitul pe clădiri pentru firme: calculele pentru 2026
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce amenzi a aplicat
Fanatik.ro
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce amenzi a aplicat
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 18:13
Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Stiri Mondene 17:45
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
ObservatorNews.ro
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax.ro
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
StirileKanalD.ro
S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților
KanalD.ro
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților

Politic

Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Politică 17:13
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR Cluj în 2026!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR Cluj în 2026!”. Exclusiv
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii