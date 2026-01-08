Declarațiile controversate făcute de Niki Minaj la AmericaFest

Pe 21 decembrie 2025, Nicki Minaj a participat la AmericaFest, o conferință anuală organizată de gruparea ultraconservatoare Turning Point USA, în Phoenix, Arizona. În fața unui public fidel mișcării „Make America Great Again”(MAGA), artista în vârstă de 43 de ani l-a lăudat pe Donald Trump, pe care l-a numit „seducător și irezistibil”.

„Am cel mai mare respect și admirație pentru președintele nostru. Donald Trump și J.D. Vance, îi apreciez pe amândoi. Sunt amândoi oameni puternici, inteligenți și puternici”, a declarat Minaj.

Pe lângă susținerea pentru administrația Trump, cântăreața a făcut remarci controversate despre gen, spunând: „Băieții vor fi băieți și nu este nimic rău în asta”. Aceste declarații au fost primite cu aplauze de publicul conservator prezent la eveniment.

Reacții dure pe rețelele de socializare

Declarațiile controversate ale artistei au stârnit un val de critici pe rețelele de socializare, unde mulți fani i-au cerut boicotarea muzicii. Contul Pride UK, dedicat comunității LGBTQ+, a postat pe platforma X un mesaj puternic: „Dragi membri LGBT+… Vă rugăm să vă abțineți de la difuzarea oricărei muzici a lui Nicki Minaj. Ea nu este prietena noastră #boycottnickiminaj”. Postarea a generat peste 1,8 milioane de vizualizări și 20.000 de aprecieri.

Mai mulți fani ai artistei o acuză de trădare sau chiar de ipocrizie, având în vedere că Minaj este ea însăși o imigrantă fără acte, iar baza sa de fani include în mare parte persoane de culoare și membri ai comunității queer. O petiție care cere expulzarea sa în Trinidad și Tobago, țara sa natală, a strâns deja peste 79.000 de semnături până la începutul lunii ianuarie 2026.

Sprijinul declarat al artistei pentru Donald Trump reprezintă o schimbare radicală față de pozițiile sale anterioare. În timpul primului mandat al fostului președinte, Minaj a criticat în mod deschis politicile sale. În 2018, ea a condamnat pe Instagram separarea forțată a familiilor imigranților la graniță: „Am ajuns în această țară ca imigrantă ilegală la vârsta de 5 ani. Vă rog, opriți asta”. Mesajul, care a fost șters ulterior, a fost intens mediatizat la acea vreme.

Schimbarea atitudinii a început să fie vizibilă în 2021, în timpul pandemiei de COVID-19, când cântăreața și-a exprimat îndoieli cu privire la siguranța vaccinurilor, alăturându-se mișcării antivaccinare. După realegerea lui Donald Trump, Minaj a devenit o susținătoare vocală a administrației sale, promovând inclusiv meme-uri pro-Trump și pro-J.D. Vance pe rețelele de socializare.

Reacții din partea administrației Trump

Poziția sa a atras aprecieri din partea politicienilor republicani. Pe 11 decembrie 2025, J.D. Vance a scris pe platforma X: „Nicki > Cardi”, aluzie la rivalitatea dintre Nicki Minaj și Cardi B, o susținătoare a democraților. Vance a elogiat și discursul lui Minaj de la AmericaFest, consolidând legătura sa cu publicul conservator.

În ciuda criticilor și a cererilor de boicot, Nicki Minaj nu a renunțat la sprijinul pentru administrația Trump. În contextul presiunilor online și al hărțuirii pe Instagram, cântăreața a decis să își dezactiveze contul, care avea peste 227 de milioane de urmăritori.

Nicki Minaj nu este singura vedetă din lumea rapului care și-a declarat susținerea pentru Donald Trump. În 2020, rapperul Lil Wayne a anunțat public că îl sprijină pe Trump, iar la scurt timp, președintele în exercițiu l-a grațiat într-un caz de posesie de arme de foc, salvându-l de o posibilă pedeapsă de până la zece ani de închisoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE