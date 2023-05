„Atunci când am discutat comasarea alegerilor, nu am făcut-o voluntar. Am avut în vedere că în urma sondajelor efectuate la nivelul fiecărui partid, și cu toții știm, toți partenerii din coaliție, peste două treimi dintre români văd anul 2024 ca fiind unul cât se poate de aglomerat. Iar proporția de peste 2/3 este de acord ca numărul de alegeri să fie redus”, a afirmat premierul Ciucă, într-o vizită de lucru efectuată în Neamț.

„Și atunci căutăm împreună soluții pentru ca și cel puțin două dintre ele să poată fi comasate și măcar să reducem cu un rând de alegeri”, a adăugat el.

Șeful Guvernului și al PNL a precizat că o comasare a alegerilor este necesară și pentru că „nu ne putem permite să pierdem aproape un an” cu atacuri politice, în contextul în care România trebuie guvernată.

„Ținând cont de perioada de campanie, de intervalul dintre alegeri, perioada în care în loc să ne ocupăm de componenta executivă va fi o campanie politică, nu ne putem permite să pierdem aproape un an în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, din cadrul multianual financiar și în ceea ce avem în programul de guvernare”, a subliniat el.

„Chiar dacă este an electoral, nu înseamnă că lăsăm totul deoparte și ne ocupăm doar de alegeri”, a mai punctat premierul.

Ciolacu nu vrea comasare

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat pe 1 mai că el nu este adeptul comasării nici dacă această măsură ar fi constituțională.

„Sunt discuții. Nu cred că se pot… Europarlamentarele, exclus să se comaseze cu ceva, pentru că sunt mult mai devreme. Părerea mea este că alegerile locale nu pot fi comasate, constituțional, cu alegerile generale. Vom avea discuția în interiorul fiecărui partid. Nu se poate, constituțional”, a afirmat liderul social-democrat la Antena 3.

Referitor la afirmațiile președintei interimare a Senatului, liberala Alina Gorghiu, care a spus că „există argumente de natură juridică şi constituţională”, Ciolacu a răspuns: „Să le comaseze dânsa și să facă alegeri, eu nu am nicio problemă”.

PNL: Comasarea alegerilor, constituțională

Liberalii au susținut că varianta comasării este legală. „Este perfect constituţional scenariul ca aceste alegeri să poată fi comasate. Conform Constituţiei, doar alegerile parlamentare au termen fix. Cu privire la restul alegerilor, termenele sunt în legi aflate în vigoare. Analiza pe care colegii din PNL cu pregătire în domeniul juridic au făcut-o este una care înlătură această temere pe care am auzit-o în spaţiul public, şi anume că posibilitatea de a comasa alegerile nu ar fi una reală din pricina aspectelor legate de neconstituţionalitate. Există argumente de natură juridică şi constituţională”, a punctat, pe 11 aprilie, Alina Gorghiu, președinta interimară a Senatului.

PNL ține la comasarea alegerilor din trei motive, potrivit informațiilor Libertatea. Primul este contextul războiului din Ucraina, care poate complica anul 2024, al doilea este faptul că patru tipuri de alegeri ar duce la cheltuieli mari, iar al treilea este că, potrivit sondajelor din partidul condus de premierul Nicolae Ciucă, 67% dintre români susțin comasarea.

Pe 13 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a spus că PSD și PNL discută comasarea alegerilor şi a precizat că aceasta este o variantă constituţională. Şeful statului a adăugat însă că există și posibilitatea să fie amânate alegerile locale.

2024 va fi un an important pentru România din punct de vedere politic, pentru că vor avea loc patru tipuri de alegeri: parlamentare, europarlamentare, locale şi prezidenţiale.

