Acuzații de tortură împotriva lui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Procurorii americani au extins dosarul penal

Procurorii americani au depus noi acuzații împotriva fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Aceștia sunt acuzați de complot pentru comiterea de acte de tortură împotriva opozanților politici și a unor cetățeni americani pe durata mandatului lor la Caracas.

Acte de cruzime reținute în rechizitoriu

Noile documente judiciare depuse în instanța din New York arată că represiunea politică din Venezuela a inclus practici sistematice precum șocurile electrice, asfixierea, violurile și bătăile. În plus, instanța a respins joi cererea Ciliei Flores de a fi plasată în arest la domiciliu din motive medicale, notează AFP.

Procurorii federali susțin că sistemul represiv coordonat de la cel mai înalt nivel a fost folosit pentru intimidarea și neutralizarea adversarilor politici prin răpiri și detenție ilegală. Printre cazurile documentate se numără cel al unui cetățean american reținut în 2022 sub acuzația de tentativă de asasinat la adresa lui Maduro.

Potrivit rechizitoriului, cetățeanul american a fost supus electroșocurilor la nivelul membrelor și al organelor genitale, bătut, privat de hrană și apă și injectat forțat cu substanțe care i-au provocat crize convulsive. Organizațiile internaționale pentru drepturile omului au acuzat în repetate rânduri regimul de la Caracas de utilizarea represiunii violente pentru menținerea la putere.

Acuzațiile suplimentare au fost confirmate de procurorul general Todd Blanche, care a precizat că demersul reflectă angajamentul de a face dreptate victimelor torturii și crimei organizate. De asemenea, directorul FBI, Kash Patel, a subliniat că măsura reafirmă respectarea statului de drept și protejarea securității naționale a SUA.

Apărarea invocă imunitatea diplomatică și calitatea de „prizonieri de război”

Aflați în custodia SUA din ianuarie, după o operațiune militară americană desfășurată la Caracas, Maduro și Flores sunt încarcerați într-un penitenciar din Brooklyn. Proiectat inițial în jurul acuzațiilor de narcotrafic și deținere ilegală de armament greu, procesul celor doi este programat să înceapă în vara anului viitor la New York.

Procurorii susțin că fostul lider de la Caracas s-a aliat cu cartelurile de droguri și a folosit resursele statului pentru a facilita transportul a tone de cocaină către piața americană. Nicolas Maduro a respins toate acuzațiile, declarându-se „prizonier de război” și susținând că a fost răpit ilegal de armata americană. La rândul ei, Cilia Flores a pledat nevinovată la acuzațiile de complicitate și narcoterorism.