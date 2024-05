„Avem eveniment nedorite, din păcate, Made in Romania. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României. Câteodată, știți că am mai văzut la televizor în alte țări cum în Parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violență fizică. Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României așa ceva, dar uite că am văzut”, a spus șeful statului într-o conferință de presă la finalul vizitei în Parcul Naţional Piatra Craiului.

El a adăugat că ceea ce s-a petrecut în Parlament „este incalificabil și sper că rămâne un incident absolut singular”, dar nu a cerut luarea vreunei măsuri.

Roman l-a acuzat pe Vîlceanu că l-a lovit cu genunchiul în nas, pe imagini nu se vede

Deputatul PNL Florin Roman a acuzat marți, 21 mai, că a primit o „lovitură cu genunchiul în zona nasului”, în fața sălii de plen a Parlamentului, din partea colegului de partid, deputatul neafiliat Dan Vîlceanu, fost ministru de finanțe.

Libertatea l-a contactat pe Dan Vîlceanu pentru un punct de vedere. Fostul ministru PNL de finanțe a transmis că s-a înjurat cu Florin Roman după un schimb de replici și că apoi l-a luat de umăr și l-a scos din sala de plen. „Este un scandal marca Roman”, a spus politicianul, care a adăugat că nu vrea să facă alte comentarii.

Recomandări „Șmecheria juridică” prin care Dumitru Buzatu a scăpat de interceptările din dosarul mitei în portbagaj. Cum au încălcat procurorii DNA regulile Înaltei Curți înainte să fi fost stabilite

Pe secvențele video, surprinse de o cameră de supraveghere de pe hol, se vede cum Dan Vîlceanu îl ia de umeri pe Florin Roman și se apropie cu capul de fața acestuia, dar nu se vede lovitura cu genunchiul pe care o acuzase Roman.

Dan Vîlceanu, membru PNL, pentru că excluderea nu s-a votat și în Consiliul Național

Pe 3 iulie 2023, Biroul Executiv al PNL a votat pentru excluderea lui Dan Vîlceanu. Nu au fost explicații oficiale, dar motivul neoficial a fost acela că Vîlceanu a fost critic la adresa conducerii partidului condus de Ciucă și a deciziilor luate, după ce nu a mai fost secretar general al liberalilor. Potrivit procedurii, propunerea de excludere trebuie validată în Consiliul Național al PNL, for care are dreptul să îl excludă pe Vîlceanu din partid.

Pe 18 octombrie 2023, Dan Vîlceanu a transmis conducerii Camerei Deputaților că nu a fost exclus din partidul condus de Nicolae Ciucă, așa cum afirmase Gabriel Andronache, liderul grupului liberalilor, deoarece propunerea nu s-a votat și în Consiliul Național al PNL.

Urmărește-ne pe Google News