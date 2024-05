Orașul de graniță ucrainean Vovceansk a fost aproape distrus, a declarat marți, 21 mai, un oficial local, în timp ce luptele grele continuă în regiune, la 12 zile după ce Rusia a lansat o nouă ofensivă în nord-est, scrie Politico.

„Situația din Vovceansk este critică”, a declarat marți Tamaz Hambarașvili, șeful administrației orașului, în timpul unui telemaraton național.

Forțele ucrainene dețin încă aproximativ 60 la sută din orașul cheie din provincia Harkov, după lupte urbane sângeroase cu trupele ruse, au declarat cu o zi mai devreme autoritățile ucrainene.

Soldații s-au luptat din casă în casă și pe străzi, în timp ce armata rusă căuta să-și consolideze poziția în regiunea de nord și să împingă liniile ucrainene în sud și est.

Vovchansk.

That's how they ” liberate” Ukrainians. Destroying their homes. pic.twitter.com/QERKIffeiw