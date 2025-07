10:30 - Acum 55 minute Cum comentează Nicușor Dan legea care înăsprește pedepsele pentru manifestări fasciste și legionare

„Am văzut în spațiul public întrebarea: sunt atâtea probleme în România și președintele tocmai de legea asta s-a apucat? E o obligație a președintelui ca orice lege, în termen de 20 de zile, fie să o promulge, fie să o trimită la Curtea Constituțională dacă apreciază că e neconstituțională. În intervalul acesta, am promulgat vreo 40-50 de legi, pe aceasta am trimis-o înapoi pentru că erau niște prevederi care încălcau niște directive europene.

Apoi, evident că nu sunt o persoană care să încurajeze tipul acesta de manifestări, și vreau să întrebăm parchetul ce s-a întâmplat cu zecile, sutele de amenințări pe care jurnaliști le-au primit în lunile noiembrie-decembrie 2024? Ce s-a întâmplat cu amenințările la adresa domnului Vexler? Acestea sunt niște chestiuni concrete, față de care statul român trebuie să reacționeze.

Dacă ne uităm la conținutul acestei legi, așa cum probabil ați citit sesizarea pe care am făcut-o, o să vedeți că sunt chestiuni extrem de neclare. Vă dau un exemplu: în orașul Făgăraș există o asociație care se ocupă de promovarea Rezistenței din munții Făgăraș. Între membrii Rezistenței, sunt câteva persoane care în trecutul lor au făcut parte din mișcarea legionară. Această asociație, are sau nu are caracter legionar? Pentru că legea nu ne spune. Și dacă are, oamenii aceștia trebuie să facă pușcărie? Eu cred că nu, cred că este legitim să promovezi Rezistența anticomunistă din munții Făgăraș. Și sunt multe astfel de neclarități care lasă loc arbitrarului.

Trebuie să avem o lege care să condamne manifestări homofobe, antisemite, rasiste, dar trebuie să fie foarte clară, ca să nu lase loc de interpretări.”