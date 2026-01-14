„Ieri s-a făcut un prim test de comunicații. S-au trimis la producătorul navei Spartan caracteristicile tehnice pentru a ne asigura că nu sunt interferențe. Dacă producătorul ne confirmă că nu există interferențe, problema e rezolvată”, a spus Radu Miruță în discuția de la sediul MApN la care a participat și Libertatea.

Practic, pentru ca Nicușor Dan să aibă acces la internet în timpul zborurilor cu aeronava Spartan, nu doar la mesaje text, cum este în prezent, trebuie ca Serviciul de Telecomunicații Speciale să instaleze echipamente IT suplimentare la bordul avionului, iar STS s-a ocupat deja de acest lucru, apoi producătorul italian Leonardo trebuie să confirme că nu există probleme tehnice.

Dacă aceste lucruri vor fi rezolvate în următoarea perioadă, șeful statului va avea acces la comunicații cu prima ocazie în care va mai folosi avionul militar Spartan.

Amintim că președintele Nicușor Dan a fost la Paris pe 6 ianuarie, cu un avion militar Spartan, pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției Voinței”. El a decolat spre România abia pe 7 ianuarie, la amiază, după ce a rămas blocat 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza ninsorilor din Franța. Nicușor Dan a ajuns la București după mai bine de 4 ore de zbor, în jurul orei 20.00, cu avionul militar Spartan.

Șeful statului a admis că avionul militar Spartan nu este potrivit pentru zborurile prezidențiale din două motive principale: zborurile sunt mai lungi, iar comunicațiile sunt tăiate și președintele este „deconectat de realitate” pe durata zborului.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că, una, avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi doi, că nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi”, a spus Nicușor Dan în urmă cu exact o săptămână.

