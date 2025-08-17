Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare

Mai precis, oamenii care au fost să se roage la schitul de pe Valea Sâmbetei, unde se află şi fosta chile a lui Arsenie Boca, s-au întâlnit cu președintele României.

Pe traseul turistic de munte, până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Arsenie Boca, de aproximativ 7 kilometri, șeful statului și-a purtat fiul într-un rucsac special, imaginile fiind obținute de Antena 3 CNN.

Ajuns la mănăstire, Nicușor Dan a fost întâmpinat de stareț cu pâine și sare, conform tradiției, și a salutat credincioșii prezenți la slujbă.

O turistă s-a întâlnit cu președintele pe traseul din Munții Făgăraș.

Nicușor Dan, vacanță de Sf. Maria pe Valea Sâmbetei – Foto: Facebook: Raluca Mariana Ardelean

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens, alături de noi pe drum se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută.”, a scris aceasta pe Facebook.

Nicușor Dan a participat vineri, de Sfânta Maria, la slujba de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, alături de familia sa.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire, e un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici. Emoționant. În ultimii ani nu am mai ajuns și copilărind aici, vă dați seama… Am stat la slujbă, care este ceva personal, intim”, a spus Nicușor Dan, după ce a lipsit de la ceremonia de Ziua Marinei, pentru Antena 3.

Nicușor Dan a precizat că va petrece mai mult timp în zonă, fără a oferi însă detalii despre programul său.

