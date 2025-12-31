„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Și a continuat: „Dar 2025 a fost, în același timp, un an al rezistenței și al maturității civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare”, afirmă șeful statului, în mesajul de Anul Nou transmis miercuri.

Șeful statului a precizat că anul viitor „ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi împreună o Românie mai dreaptă și mai puternică”.

„Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român. România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii”, a mai spus Nicușor Dan.

Amintim că fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a devenit pe 18 mai 2025 președintele României după ce a obţinut 53,6% dintre voturi la alegerile prezidențiale, iar contracandidatul său, George Simion, 46,4%. Diferența dintre Nicușor Dan și George Simion (AUR) a fost de aproape 830.000 de voturi.

Pană de curent masivă în regiunea Moscova: peste 600.000 de abonați au rămas fără electricitate

