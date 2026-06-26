În aceste condiții extreme, anumite obiecte lăsate în mașină pot deveni periculoase. Nu doar oamenii și animalele de companie sunt în pericol din cauza supraîncălzirii, ci și bunurile personale. Iată ce trebuie să evitați să lăsați în interiorul mașinii, arată arată publicația Blick, parte a grupului Ringier:

Lichidele: risc de dilatare și scurgeri

Lichidele expuse la temperaturi ridicate își măresc volumul, ceea ce poate duce la scurgeri. De exemplu, uleiurile și produsele cosmetice se pot vărsa, creând mizerie.

Deși acest lucru este mai degrabă enervant decât periculos, situația devine mult mai gravă în cazul lichidelor care conțin substanțe chimice, precum antigelul, dezinfectanții sau soluțiile de curățare. Acestea pot elibera vapori toxici atunci când sunt supraîncălzite, punând în pericol sănătatea.

Obiectele sub presiune: risc de explozie

Sticlele de plastic, dozele de băuturi carbogazoase, brichetele sau spray-urile deodorante sunt extrem de sensibile la căldură.

La temperaturi de peste 50 de grade Celsius, presiunea internă din aceste recipiente poate crește periculos, ducând chiar la explozie.

Se recomandă depozitarea acestor obiecte în torpedo, unde sunt ferite de razele directe ale soarelui.

Dispozitivele electronice: pericol de incendiu

Aparatele electronice, precum telefoanele mobile, bateriile externe, laptopurile sau tabletele, nu sunt doar sensibile la căldură, ci pot deveni și surse de incendii dacă sunt expuse direct la soare.

În plus, temperaturile extreme pot afecta iremediabil funcționalitatea acestor dispozitive.

Este esențial să le depozitați într-un spațiu ferit de lumină directă, cum ar fi torpedoul sau portbagajul, unde sunt mai protejate.

Reflexii periculoase: risc de incendiu din cauza sticlelor

Deși pare improbabil, sticlele de apă transparente sau alte obiecte din sticlă pot acționa ca o lupă dacă sunt lăsate în bătaia directă a soarelui.

Acest fenomen poate cauza aprinderea unor materiale din interiorul mașinii, cum ar fi hârtiile sau tapițeria. Mai mult, ochelarii sau alte obiecte care reflectă lumina pot crește riscul de incendiu.

Cum să-ți protejezi mașina de căldură

Pentru a evita astfel de riscuri, asigurați-vă că acoperiți suprafețele expuse ale mașinii și parcați, pe cât posibil, la umbră.

Utilizarea corectă și eficientă a aerului condiționat în timpul condusului poate face o mare diferență. Iar cel mai important: nu lăsați niciodată în mașină obiecte ce pot deveni periculoase la temperaturi ridicate.

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