Contractul a fost derulat în cadrul programului de investiții finanțat prin PNRR

„Astăzi, 26 iunie 2026, CFR Călători anunță livrarea și intrarea în circulație a ultimei locomotive din cadrul contractului derulat cu S.C. RELOC S.A. Craiova pentru modernizarea a 19 locomotive electrice de 5100 kW, transformate în locomotive cu motoare de tracțiune asincrone. Contractul a fost derulat în cadrul programului de investiții finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant Feroviar”, se arată într-un comunicat de presă.

Conform comunicatului de presă, valoarea contractului care a fost semnat în decembrie 2023 este de 56.905.000 EURO fără TVA pentru serviciile de modernizare și 34.178.112 EURO fără TVA pentru serviciile de mentenanță aferente locomotivelor modernizate.

„Prin finalizarea acestui proiect, cele 19 locomotive recepționate și introduse în parcul activ al CFR Călători sunt utilizate pentru operarea trenurilor de călători pe rețeaua feroviară electrificată din România”, conform comunicatului.

Ce a inclus programul de modernizare realizat de RELOC Craiova

Potrivit comunicatului transmis, acest program de modernizare efectuat de RELOC Craiova a inclus echiparea locomotivelor cu motoare de tracțiune asincrone și sisteme moderne de comandă și monitorizare, contribuind la creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea performanțelor în exploatare, reducerea costurilor de întreținere și creșterea siguranței în circulație.

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