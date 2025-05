„Mi-aş dori foarte tare ca Ilie Bolojan să fie prim ministru, dar nu vreau să promit asta şi nu vreau să forţez cu această numire. O să am discuţii, îmi doresc foarte mult Ilie Bolojan, dar nu vreau să promit asta”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat însă că nu exclude un premier din partea partidului condus deocamdată de Marcel Ciolacu, cel care a demisionat recent din funcția de prim-ministru.

„Va fi o discuție care va fi tehnică. Sper să dureze cât mai puțin, pentru că România are nevoie de stabilitate. Va fi o discuție tehnică în care vor fi puse multe lucruri pe masă, și de partide, și de președinte Nu pot să dau un răspuns în momentul acesta”, a adăugat el, în contextul în care PSD a câștigat alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 și are dreptul să dea premierul.

„Eu nu am spus «premier PSD», am spus că voi discuta cu cele patru partide prooccidentale și cu minoritățile pentru a găsi o formulă de guvern. Dincolo de asta, există un echilibru de putere între președinte, Parlament și Guvern pe zona executivă. Am văzut că președintele României, în acest echilibru de putere, este suficient de puternic ca să impună niște direcții”, a adăugat primarul Capitalei.

În turul 1 al alegerilor prezidențiale, pe 4 mai, George Simion a ieșit pe locul 1 cu 40,96% dintre voturi, iar în turul 2, programat pe 18 mai, are șanse importante în fața lui Nicuşor Dan, care în primul tur a obţinut 20,99% din voturi. Distanța dintre cei doi este mai mică de 10 la sută potrivit sondajelor.

