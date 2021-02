În prezent, parcul se află în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, instituţie aflată în subordinea Ministerului Mediului.

„În contextul în care Parcul Natural Văcărești nu are nici până în prezent un plan de management și un regulament al ariei naturale protejate (…) și luând în considerare braconajul și incindentele ce au pus în pericol starea de conservare a speciilor protejate de flora și fauna aflate în arealul ariei naturale, primarul general al municipiului București consideră o prioritate preluarea în administrare a ariei naturale protejate”, se arată în proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței CGMB de vineri.

Parteneriat și pentru Lacul Morii

Primarul Nicușor Dan a anunțat în noiembrie anul trecut un parteneriat între Primăria Capitalei, Ministerul Mediului şi Apele Române, privind Lacul Morii şi Parcul Natural Văcăreşti. El a spus că vor fi organizate concursuri internaţionale de soluţii pentru amenajarea lor și pentru protejarea biodiversității, fără însă a da mai multe detalii.

„Avem un acord de principiu pentru amenajarea a două locuri importante ale Bucureştiului, care aparţin ministerului, prin Apele Române. Vorbim de Lacul Morii şi de Parcul Natural Văcăreşti. O să existe un parteneriat între Primăria Capitalei, minister, Apele Române şi va exista un concurs internaţional de soluţii, ceea ce specialiştii reclamă de ani de zile: pentru obiective majore de investiţii publice, să existe mari de soluţii, care să plaseze Bucureştiul pe harta globală”, a declarat Nicuşor Dan după o întâlnire cu ministrul mediului, potrivit Agerpres.

Peste 300 de specii de insecte și animale, în Delta dintre blocuri

Parcul Natural Văcăreşti are o suprafaţă totală de 183 de hectare şi este cel mai mare spaţiu verde din Bucureşti.

Este supranumit și „Delta dintre blocuri”, fiind un colț de natură la câțiva kilometri de centrul orașului, cu mlaştini şi stufăriş și peste 300 de specii de mamifere, pești și amfibieni și alte peste 300 de specii de plante.

Ideea de înființare a parcului a fost prima dată prezentată în 2012, într-un articol din revista National Geographic, de ceea ce a devenit Asociația Parcul Natural Văcărești. ONG-ul a transformat parcul în arie naturală protejată în 2016 și a administrat-o până în 2018, când a trecut în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), în urma unei OUG care îndepărta organizațiile neguvernamentale de la administrarea ariilor protejate.

Incendiul de anul trecut a afectat 50 de hectare din Delta Văcărești

Asociația Parcul Natural Văcărești spunea însă, într-o scrisoare deschisă trimisă ministrului mediului la începutul acestui an, că preluarea Deltei urbane de către ANANP a fost o soluție ineficientă, pentru că nu s-a ocupat cu adevărat de protejarea zonei. Tot ONG-ul are grijă de parc.

„În prezent, Parcul Natural Văcărești nu are structură proprie de administrare, nu are regulamentul aprobat, nu are plan de management, nu are corp de rangeri”, se arată în scrisoarea deschisă trimisă ministrului Barna Tanczos, primarului Capitalei și Primăriei Sectorului 4.

Lipsa pazei și a măsurilor de protecție și conservare au afectat aria protejată. Incendiile, braconajul piscicol, scăderea nivelului lacurilor din cauza secetei prelungite sunt factori care afectează în mod negativ echilibrul ecologic al zonei. Asociația Parcul Natural Văcărești:

Pentru că parcul nu este păzit și fiindcă nu există un plan de prevenire și apărare împotriva incendiilor, oricând se poate produce un incendiu major, care poate distruge parcul, atrage atenția asociația. Ultimul incendiu a avut loc în februarie 2020 și a afectat 50 de hectare din Delta Văcărești.

ISU București-Ilfov spunea atunci că incendiul a fost cel mai probabil provocat.

