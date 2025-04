„Suntem în situaţia în care, de o zi, nu pot să mai folosesc conturile pe social media, pentru că ele sunt invadate de sute de mii de conturi false. Şi o să descriu această situaţie. Noi avem la Autoritatea Electorală Permanentă, teoretic, nişte specialişti din instituţiile statului care să prevină exact tipul acesta de situaţie, care e exact motivul pentru care noi am anulat alegerile în noiembrie. Şi iată că nu sunt în stare să facă nimic”, a spus Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.

Edilul general a adăugat că numărul de urmăritori pe Instagram a crescut în două zile de la 70.000 la 180.000, iar postările pe Facebook și TikTok sunt distribuite enorm de mult, dar nu a explicat de ce i se pare negativ acest lucru, în condițiile în care vizibilitatea postărilor crește exponențial.

„Instagram este cel mai puţin important cont. După care Facebook, care este platforma cea mai importantă pentru noi, unde la postările noastre aveam de obicei 600, 700, 800 de distribuiri, acum avem două postări care au 100.000 de distribuiri. Şi asta s-a întâmplat ieri după-amiază, iar azi, începând din această dimineaţă, de la 4-5 dimineaţa, a început atacul pe TikTok, unde la fel, noi facem postări cu 400, 600 de distribuiri şi acum avem 4 postări care au 100.000 de distribuiri”, a spus Nicușor Dan.

Problema este însă la comentarii, care „sunt într-o limbă română foarte aproximativă şi care sunt făcute de conturi care sunt din Vietnam, Pachistan, Brazilia, India, Indonezia”, pe toate cele trei platforme.

Nicușor Dan susține că toate conturile de pe rețelele de socializare pot fi închise: „Suntem sub un risc maxim ca aceste platforme să observe o activitate neobişnuită, falsă şi să ne închidă aceste conturi. Deci nu numai că n-am făcut campanie o zi, avem riscul să nu mai facem campanie pe reţele sociale până la sfârşitul acestei campanii electorale”.

El a precizat că a făcut sesizări la Biroul Electoral Central, AEP, ANCOM, Ministerul de Interne, DNSC şi Parchet. „Şi am sesizat de asemenea instituţii europene, Reprezentanţa Comisei Europene din România, Reţea Europeană în domeniul alegerilor. Şi bineînţeles am făcut sesizări direct către reprezentanţi oficiai ai platformelor Meta, care este Facebook plus Instagram şi TikTok”, a punctat candidatul la prezidențiale.

Întrebat cine este în spatele acestor atacuri, Nicuşor Dan a spus că nu are niciun fel de suspiciune.

Nicușor Dan este candidat independent la alegerile prezidențiale din 4 mai, dar este susținut de USR, partid care a anunțat prin vocea a doi dintre lideri, Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz, că nu o mai sprijină pe șefa partidului, Elena Lasconi.

