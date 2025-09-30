Reduceri în administrația locală și centrală

Președintele a vorbit și despre neînțelegerile cu PSD pe procentul reducerilor din administrația centrală spunând că reducerile vor continua pentru a asigura un buget stabil, iar ținta de reduceri de 20% va fi atinsă în 3 ani de zile.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a transmis Executivului, în contextul rectificării bugetare, că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025.

‘În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției’, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

Despre decizia CCR privind pensiile magistraților

Șeful statului a reiterat că o pensionare la 49 de ani nu este echitabilă și consideră că există o aprobare unanimă în clasa politică pentru proiectul guvernului privind mărirea vârstei de pensionare pentru magistrați și acordarea unei pensii de 70% din salariul net si nu 80% din salariul brut ca până acum.

„E aproape unanimitate în societate ca pensia să nu fie egală cu salariul. Nu ne temem de decizia CCR”, a spus președintele.

