O lună în „insulele paradisului”

„Beizadeaua” și-a petrecut vremea în stațiuni de lux în străinătate, nu luptând în Ucraina, așa cum a pretins.

Nikolai Choles a călătorit în Maldive, Turcia și Emiratele Arabe Unite în timpul războiului. Datele serviciului de frontieră rusesc, obținute de Metla, arată că fiul lui Peskov a fost 3 săptămâni în Maldive începând cu 31 ianuarie 2023. Se căsătorise cu un an în urmă.

El a revenit în aceeași destinație, în „insulele paradisului, încă o săptămână, în septembrie 2024. În timpul războiului, a vizitat și Turcia, și Emiratele Arabe Unite.

L-a „acoperit” Prigojin

Aceste informații contrazic afirmațiile anterioare ale lui Evgheni Prigojin, fostul șef al grupului Wagner, care susținea că Nikolai servea ca artilerist în Ucraina.

La câteva luni după scandalul din jurul refuzului fiului lui Peskov de a se prezenta la biroul de înregistrare și înrolare militară, tânărul a susținut că ar fi servit într-o zonă de operațiuni speciale ca parte grupării de mercenari.

Nu puteam să stau pe margine și să privesc prietenii și alți oameni merg în zona operațiunii speciale din Ucraina – Peskov jr, pentru Komsomolskaia Pravda.

Nikolai Choles pretindea că a primit o medalie „Pentru curaj” pentru serviciul său.

„Eu sunt Peskov jr și rezolv la alt nivel”

Fiul oficialului susținea că, atunci când jurnalistul Dmitri Nizovțev l-a sunat în numele comisarului militar, iar Peskov jr a refuzat să participe la mobilizare, acesta se pregătea, de fapt, să servească în compania militară privată.

Eu sunt domnul Peskov, o voi rezolva la alt nivel!

Hobby-uri: sportul ecvestru, pescuitul și vânătoarea

„Sigur că mi-a fost frică. Cred că atunci când un soldat își pierde acest sentiment, trebuie să plece de pe front”. Primul lucru pe care l-a făcut după ce s-a întors: „Mi-am făcut timp pentru hobby-urile mele. Îmi plac sportul ecvestru, pescuitul și vânătoarea”, declara Nikolai Peskov.

Jurnaliștii de la Metla sugerează ironic că „faptele de vitejie” ale fiului înaltului oficial rus s-au limitat probabil la stațiunile de lux din străinătate, iar comentatorii au scris că Nikolai a fost „culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării”.

Încercarea anterioară de a-l prezenta pe fiul lui Peskov drept un „erou” care luptă în Ucraina a eșuat deja. Aceste dezvăluiri vin în contextul în care Rusia continuă agresiunea militară împotriva Ucrainei, iar propaganda de stat încearcă să prezinte o imagine eroică a efortului de război.

În timp ce fiul lui Peskov se bucura de vacanțe luxoase, mulți tineri ruși au fost trimiși să lupte în Ucraina.

Sora lui este model

Dmitri Peskov, fosta mare patinatoare Tatiana Navka, soția sa, și cei doi copii ai lor, Nikolai și Elizaveta, 28 de ani, sunt pe lista sancțiunilor americane: nu pot avea conturi, bunurile lor imobiliare sunt sub sechestru și nu pot călători în SUA. De asemenea, sunt sancționați în UE, de Marea Britanie.

Elizaveta „Liza” Peskova a cochetat cu modellingul

Șef la lupte în cușcă, restaurante pe lângă Gazprom, contrabandă cu lemn

Nikolai a fost promovat de tatăl său pe postul de director creativ la SRL Fight Nights care se ocupă de organizarea luptelor „de cușcă” și altor competiții pe teritoriul Rusiei.

În martie 2021 presa independentă rusă scria că Nicolai și Dmitri Peskov sunt coproprietarii companiei „Vekon construction” împreună cu unii parteneri din Turcia. Compania a fost acuzată de contrabandă de lemn din Rusia în Turcia și alte state în cantități mari.

Nicolai Peskov a mai fost director la o companie energetică, legată de Gazprom, companie care a fondat o rețea de restaurante pe teritoriul Rusiei.

