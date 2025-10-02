Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. Drumarii intervin pentru a deszăpezii drumul

Recomandări pentru şoferi

„Ninsoare pe DN 7A! Pe DN 7A, zona Obârşia Lotrului, ninge abundent şi se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acţionează permanent pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de iarnă”, a transmis DRDP Craiova într-o postare pe Facebook.

Avertizări de vreme rea în toată țara

Meteorologiii anunţă că vremea va rămâne deosebit de rece până sâmbătă dimineaţă. Se vor înregistra ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

Judeţele Olt şi Dolj se află sub Cod roşu de ploi abundente, cu cantităţi de până la 110 litri pe metrul pătrat. Alte judeţe din sudul ţării sunt sub coduri portocaliu şi galben de ploi.

Cod galben de vânt puternic a fost emis pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi sudul Moldovei. Nouă judeţe şi Capitala sunt sub avertizare Cod portocaliu. Avertizări de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, precum şi zona montană din mai multe judeţe.

