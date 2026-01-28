„Astăzi, condusul va dura cu cel puțin 20-40 de minute mai mult decât de obicei. Cel mai rapid mod de a ajunge acasă este cu transportul public. Dacă nu poți ajunge acasă fără mașină, stai până târziu la serviciu și planifică-ți călătoria după ce traficul principal s-a liniștit. Acest lucru va economisi timp”, au declarat oficialii.

Potrivit Departamentului Transporturilor, traficul este deosebit de aglomerat în mai multe puncte-cheie ale Moscovei, din cauza condițiilor meteo: partea interioară a celei de-a Treia Centuri de Transport, Șoseaua de Centură a Moscovei, în zonele de ieșire de pe Autostrada Entuziastov în direcția regiunii și de pe Autostrada Leningradskoye, Autostrada Volokolamskoye, în apropiere de Tunelul Tushino.

O furtună puternică a adus zăpadă la Moscova Foto: Hepta

Conform Yandex.Maps, la ora 15:30, congestia traficului din Moscova era evaluată la 8 puncte.

Yandex.Maps este una dintre cele mai utilizate aplicații de navigație din Rusia, similară cu Google Maps sau Waze. Aceasta folosește un sistem de evaluare a traficului pe o scară de la 0 la 10 puncte, unde 0–2 puncte indică trafic fluent, 3–5 puncte semnalează trafic moderat, 6–7 puncte arată ambuteiaje serioase, 8–10 puncte indică trafic extrem de aglomerat, cu întârzieri majore.

Un scor de 8 puncte sugerează condiții dificile de deplasare, cu blocaje frecvente și timpi de parcurs mult peste media obișnuită.

O furtună de iarnă puternică a acoperit Moscova cu zăpadă luni seara. A fost emisă și o avertizare meteorologică cod portocaliu. Ninsorile sunt așteptate să continue până joi, urmate de temperaturi foarte scăzute în weekend.

