Unde au crescut apele și unde continuă scăderea cotelor

Conform datelor furnizate de Agenția Executivă pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea, fluviul a înregistrat o tendință de creștere în stațiile de monitorizare din zonele vestice și centrale.

Cea mai mare creștere s-a înregistrat la Lom, unde cota a urcat cu 9 centimetri. La Vidin, nivelul apei a crescut cu 7 centimetri, iar la Novo Selo, cu 6 centimetri.

Creșteri mai modeste au fost raportate la Oryahovo, cu 4 centimetri, și Nikopol, cu 2 centimetri, în timp ce la Sviștov, cotele au rămas neschimbate.

Pe de altă parte, situația se prezintă diferit spre estul sectorului bulgăresc, unde fluviul continuă să se retragă.

La Ruse, apele au scăzut cu 7 centimetri într-o singură zi, iar la Silistra s-a consemnat o scădere suplimentară de un centimetru, accentuând dificultățile de tranzit pe această porțiune.

Toate restricțiile de navigație rămân în vigoare

În ciuda ușoarei ameliorări a nivelului apei în partea central-vestică, navigația comercială de-a lungul întregii secțiuni bulgărești a Dunării se desfășoară în continuare cu mari restricții.

Reprezentanții Direcției de Supraveghere Fluvială din Bulgaria au precizat că nicio navă nu a rămas eșuată sau blocată pe șenalul navigabil ori în afara acestuia, însă toate regulile și limitele impuse anterior pentru siguranța transportului naval rămân pe deplin valabile.

Autoritățile fluviale din țara vecină continuă să monitorizeze îndeaproape adâncimile și le recomandă comandanților de nave atenție sporită la tranzitarea zonelor cu praguri critice.

Potrivit celor mai recente estimări ale hidrologilor, debitul Dunării ar urma să scadă din nou la intrarea în România, după două zile în care s-a înregistrat creștere.

Scăderea debitului fluviului afectează direct operarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, unde răcirea sistemelor necesită un aport constant de apă.

Autoritățile monitorizează zilnic evoluția debitelor la intrarea în țară și pe sectorul Cernavodă pentru a stabili momentul exact în care manevrele de repornire ale unității pot fi efectuate în condiții de deplină siguranță nucleară.

