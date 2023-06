Noapte albă la coadă ca să-și înscrie copiii la creșele și grădinițele de vară din Sectorul 3. Primarul Negoiță, din mijlocul părinților: „Problema e de personal”

Miercuri la ora 8:30, pe lista de așteptare făcută chiar de părinți la Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 88 erau 500 de persoane. Situația este identică și la alte unități care vor rămâne deschise pe perioada verii, potrivit mărturiilor părinților de pe Facebook.

Locurile sunt prea puține, se plâng părinții, iar procedura de înscriere este greoaie. „Depunem online dosarul cu șină”, au glumit oamenii în comentariile de pe rețeaua socială. Primarul spune că de înscrieri nu se ocupă primăria, ci Inspectoratul Școlar, primăria doar finanțează programul.

Părinți noaptea la coadă pentru un loc la creșele și grădinițele de vară Foto: pagina de Facebook a Simonei-Claudia Dobre

„Să vedem dacă avem noroc”

„Avem serviciu și nu putem lăsa serviciul pentru a sta cu copiii, că nu suntem înțeleși întotdeauna la locul de muncă”, spune Sorin. A stat la coadă la Grădinița 88 de la 2 noaptea pentru a-și înscrie fetița de aproape 3 ani la programul de vară. „Să vedem dacă avem noroc, că locurile sunt puține”, afirmă. Este pe poziția 145 pe lista de așteptare.

Recomandări Viitorul sună bine? De ce tehno-politica și iluzia bulei întind până la rupere coarda democrației

Sorin a stat la coadă de la ora 2 noaptea

Alți părinți stau la coada de sute de metri întinsă pe trotuar de mai bine de 15 ore. Așezați pe borduri sau pe scaune și perne aduse de acasă, și-au „asigurat” poziția pe lista de așteptare.

Fotografii cu ei au început să circule încă de noaptea trecută pe Facebook.

„Am primit niște mesaje pe WhatsApp că de la 10 seara au venit oameni. Am vrut să vin de aseară, dar am zis, hai, că vin de la 5. Dar nu am putut să dorm și am venit de la 3 și jumătate. Erau deja vreo 70-80 de oameni, și pentru creșă, și pentru grădiniță”, povestește Cristian. A ales Grădinița nr. 88 pentru fetița lui de 4 ani pentru că e cea mai aproape de casă.

Unii părinți au venit cu scaune ca să stea mai comod în lungile ore de așteptare pentru a-și înscrie copiii la grădiniță

Recomandări REPORTAJ. Rețeaua invizibilă a preoților români voluntari din diaspora. În nordul Danemarcei, preotul ține duminica slujbele ortodoxe, iar în timpul săptămânii sudează turbine eoliene marine

Bunicii sunt ajutorul

Părinții spun că au ajuns în această situație de a sta ore întregi la cozi pentru că nu au cu cine să-și lase copilul cât sunt la serviciu.

„Nu știu de ce sunt atât de puține grădinițe cu program de vară. Părinții trebuie să ajungă la muncă, n-au cu cine să lase copiii. Părinții aduc bani, dacă ei ies din producție să stea cu copiii… Iar problema este aceeaşi în fiecare an, cerere prea mare și locuri mult prea puţine”, se plânge și Gabriela. Fiul ei în vârstă de 5 ani învață la aceeași grădiniță, însă nu are prioritate. Afirmă că aceeași problemă este în fiecare an, iar anul trecut doar „a avut noroc” că a prins loc.

Dacă nu vor reuși să-și înscrie copiii la programul de vară, soluția părinților vine de la bunici, spun câțiva dintre ei.

„Dacă ar fi fost locuri suficiente nu s-ar fi ajuns aici”, spune nemulțumit un alt părinte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Negoiță: „Avem destule creșe și grădinițe, problema e de personal”

Recomandări Party cu soprane la PSD și scandal din cauza eliminării pensiilor speciale. Petre Daea și Eugen Nicolicea s-au revoltat

Grădinițele cu program de vară din București sunt deschise începând luna iulie, iar înscrierile se fac până în 23 iunie.

În Sectorul 3 sunt disponibile, deocamdată, în jur de 1.500 de locuri, potrivit unei hotărâri aprobate de Consiliul Local săptămâna trecută. Spre comparație, în Sectorul 6 sunt disponibile peste 3.600 de locuri.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Robert Negoiță i-a asigurat pe părinți că numărul locurilor în unitățile de învățământ preșcolar ar putea crește, dacă va fi nevoie, peste cele 1.500 de locuri stabilite inițial.

„Eu înțeleg teama părinților, dar nu consider că au motive de îngrijorare, mai ales că în niciun an nu am avut probleme cu aceste programe de vară. Așadar, rămânem în contact ca și până acum și discutăm orice eventuală situație”, a scris Negoiță marți seară, adăugând că de înscrieri se ocupă ISMB, nu primăria.

Miercuri, în jurul prânzului, edilul s-a întâlnit cu părinții aflați încă la coadă la Grădinița nr. 88. I-a asigurat că toți copiii vor fi primiți la creșa sau grădinița de vară.

„Suntem în legătură cu celelalte grădinițe și încercăm să rezolvăm fără să refuzăm pe nimeni. Capacitate există, creșe, grădinițe avem. E problemă de personal, dacă dascălii își doresc să vină la muncă din concediu. Avem și banii prevăzuți în buget pentru ei”, le-a spus Negoiță.

Primăria a alocat peste 7,1 milioane de lei pentru acest program, pentru plata personalului și mesele copiilor. Educatoarele și personalul nedidactic care participă la acest program primesc 250 de lei pe zi.

Grupa mijlocie devine obligatorie din toamnă

Asociațiile de părinți au ridicat o altă problemă care va agrava situația – faptul că din toamnă grupa mijlocie de la grădiniță devine obligatorie.

„O decizie care nu are la bază un studiu de impact. Nu sunt locuri suficiente. Stau părinții la cozi interminabile (inclusiv noaptea), șpăgi, nepotisme, relații etc. Au prioritate copiii de grupa mijlocie și mare, fie că doreau acest lucru/fie că aveau nevoie sau nu. Preșcolarii de grupa mică vor fi înscriși pe puținele locuri care mai rămân. Părinții sunt efectiv disperați, unii chiar nu au alternative și nici nu își permit grădinițe private”, a explicat pe pagina sa de Facebook Andra Berceanu, de la Federația Părinților și Aparținătorilor Legali.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Momente incredibile cu Tăriceanu și Adrian Severin în centrul Bucureștiului! Toți i-au văzut așa FOTO

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Cristina Spătar, cadou de 2 milioane de euro de la soțul milionar: «De ziua mea, soțul m-a răsfățat cu...»

FANATIK.RO O femeie a vrut să își repare casa, dar a făcut o descoperire șocantă în dormitor. Ce a găsit sub parchet, nu i-a venit să creadă

Știrileprotv.ro O femeie de 99 de ani a devenit virală după ce a oferit un sfat de viață. „Fă-ți ție o favoare, nu copiilor, nu lumii”

Observatornews.ro Subiectele la Evaluarea Națională 2023 - Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a 8-a la a doua probă scrisă a examenului

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Gilda Manolescu, din 'Maria, Mirabela', răpită și abuzată trei zile. Povestea tragică a actriței care a murit la 34 de ani