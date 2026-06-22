Una dintre aceste comori ascunse este stațiunea balneară Gamzigradska Banja, situată în pitoreasca vale a Timocului Negru, la doar 11 kilometri de Zaječar și la aproximativ trei ore de mers cu mașina de Belgrad.

Stațiunile balneare din Serbia trec printr-o adevărată renaștere turistică, însă, în timp ce destinații mai cunoscute se confruntă cu aglomerație și creșteri semnificative ale prețurilor, tot mai mulți turiști se îndreaptă către locuri mai puțin cunoscute, dar mult mai accesibile.

Ceea ce îi va atrage cel mai mult pe turiștii români sunt prețurile care par să sfideze inflația.

O noapte de cazare în pensiuni, apartamente sau vile poate fi găsită la tarife cuprinse între doar 13 și 21 de euro de persoană. Prețul minim înseamnă cam 65-68 de lei, iar în marile centre comerciale, o cafea, în funcție de mărime, sortiment, arome ajunge la circa 30 de lei.

România este campioana absolută a scumpirilor din UE. Inflația noastră e de trei ori mai mare decât media europeană, arată cifrele publicate recent.

Și mâncarea în această stațiune din Serbia este la fel de accesibilă. În restaurantele locale, micul dejun costă în jur de 2,5 euro, o cafea preparată în stil tradițional costă doar 0,85 de euro, iar pentru un prânz consistent trebuie plătiți între 7 și 13 euro.

Gurmanzii se pot bucura aici de bucătăria tradițională vlahă, specifică regiunii Timocului, de brânzeturi de casă și de preparate din carne de miel, la prețuri care în marile centre turistice au devenit de mult o amintire.

Pe lângă avantajul unor costuri reduse, stațiunea dispune de cinci izvoare termale a căror temperatură ajunge până la 43 de grade Celsius și care erau folosite încă de romani.

Spitalul de specialitate din localitate tratează de decenii afecțiuni vasculare, reumatice, precum și diverse probleme ortopedice și neurologice.

Stațiunea este și un punct excelent de plecare pentru excursii. La doar câțiva kilometri se află celebra reședință imperială romană, faimosul Palat Imperial Felix Romuliana, monument inclus în patrimoniul UNESCO, iar la aproximativ o oră de mers cu mașina se găsesc misteriosul Muntele Rtanj și Lacul Bor.

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE