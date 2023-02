După o lungă perioadă în care a stat departe de aparițiile la TV, Viorel Lis a acceptat să apară în emisiunea lui Cristi Brancu. Soțul Oanei Lis nu s-a putut deplasa în platoul de la Prima TV, ci a primit echipa de filmare la el acasă.

Recent, Viorel Lis a împlinit 80 de ani, însă nu și-a sărbătorit ziua de naștere așa cum obișnuia în alți ani. Fostul edil al Capitalei a primit mesaje din partea prietenilor săi și a stat acasă. Din păcate, soțul Oanei Lis nu se mai poate deplasa și este nevoit să stea acasă.

„E o vârstă prea nasoală de 80 de ani. Nu-mi vine să cred! Oricum, nu pot să mai merg, am stat acasă și au venit niște televiziuni, prietenii mi-au dat mesaje. Atât, mai mult nu.(…) Încă n-am murit”, a spus Viorel Lis, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

În cadrul emisiunii de la Prima TV, Viorel Lis a vorbit și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul anilor.

„Am trecut prin foarte multe probleme. În primul rând, începând de acum 10 ani sau cam așa ceva, am fost operat de colicistă, acum de curând, mai de curând nu imediat, am făcut infarct, după infarct am făcut COVID. Oricum, musafirii care veneau cel mai des la mine erau de la salvare. Au trecut astea și acum pot să spun că mă simt destul de bine, nu mai am nicio durere. Aștept să văd ce organ mai cedează și trebuie să mai fac. Dar v-am spus, acum mă simt foarte bine, adică în afară de faptul că nu pot să merg”, a mai spus Viorel Lis.

Ce cadou i-a făcut Oana Lis

Oana Lis a pregătit un cadou special pentru soțul ei și i-a dăruit ceva unic și special făcut pentru Viorel. „Unul din cadourile mele de azi pentru Vio. Cred că cea mai importantă plachetă dintre toate pe care le-a primit în viața asta. Placheta pentru toată viața, căci suntem mai mult decât un job, o funcție… și nu trebuie să ne identificăm doar cu funcția, ci cu omul. Vă mulțumesc pentru idei! Sunteți fantastici! Chiar de la voi am primit și ideea asta și ideea cu mesajele video. Simt că suntem ca o comunitate. Vă mulțumește pentru mesaje! I-au dat lacrimile și s-a emoționat tare când a văzut video-urile de la voi. Ca idee, nu îți trebuie bani mulți să fi draguț cu cineva de ziua lui, mai ales pentru cineva în vârstă. Pentru ei contează prezența, emoția, grija… deci trebuie doar să vrei să faci ceva, fără scuze, doar cu suflet”, a scris Oana pe rețelele de socializare.

