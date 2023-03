Noi imagini din grădinițele din Rusia, cu micuți de 6 ani care defilează și aruncă grenade de hârtie în poze cu tancuri „inamice”

Copiii, cu vârste între 4 și 6 ani, au dansat cu steaguri rusești, au cântat cântece despre soldați, au mărșăluit și au imitat avioanele de vânătoare.

Totul s-a încheiat cu o competiție de „aruncare” cu grenade improvizate în imagini care înfățișează tancuri „inamice”.

Locotenent-colonelul Petr Muranov a înmânat câștigătorilor diplome de onoare.

Kindergarten in Russian Tambov.



In honor of „defender of motherland” day kids learned to march, read poems about soldiers and threw improvised „grenades” into photos of enemy tanks. pic.twitter.com/ezqJxCVpvS