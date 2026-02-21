Ce este DCA și pe cine afectează

Spania va impune, începând cu 5 octombrie 2026, utilizarea unui document digital obligatoriu pentru transportul rutier. Pentru fiecare expediere va trebui să fie disponibil un Documento de Control Administrativo (DCA) în format electronic, potrivit Evofenedex, o asociație patronală și de servicii pentru comerț și logistică internațională din Olanda.

Noile reguli se aplică transporturilor efectuate pe teritoriul Spaniei, precum și curselor care încep sau se încheie în această țară. Astfel, și transportatorii din alte state vor trebui să respecte obligația.

Obligație bazată pe Legea spaniolă 9/2025

Măsura derivă din Legea spaniolă 9/2025 privind mobilitatea durabilă. DCA este un document administrativ utilizat de autorități pentru verificarea activităților de transport.

Conținutul este similar cu cel al scrisorii de transport CMR, dar DCA are exclusiv o funcție de control.

Pe durata transportului, șoferul trebuie să poată prezenta documentul digital la solicitarea autorităților.

În cazul în care un camion transportă mai multe mărfuri, trebuie prezentat doar DCA aferent celor rămase încă la bord. Potrivit Evofenedex, atât partea care contractează transportul, cât și transportatorul care efectuează cursa sunt responsabili în comun pentru completarea corectă și integrală a DCA.

e-CMR, acceptat ca alternativă

Companiile care utilizează deja documente digitale de transport pot folosi un e-CMR în locul unui DCA separat, condiția fiind ca toate informațiile obligatorii prevăzute pentru DCA să fie incluse. Utilizarea e-CMR nu este obligatorie, atâta timp cât documentul respectă cerințele impuse de legislația spaniolă.

Prin această inițiativă, Spania anticipează aplicarea regulamentului european eFTI, care va obliga toate statele membre ale Uniunii Europene, începând din iulie 2027, să accepte informațiile digitale privind transportul de marfă.

Spania a decis să implementeze deja un sistem complet digital pentru documentul de control.

Evofenedex recomandă companiilor să stabilească din timp acorduri cu transportatorii și partenerii logistici din Spania, inclusiv privind utilizarea DCA digital, completarea corectă a documentului și posibilitatea de a-l prezenta imediat în cazul controalelor.

Organizația profesională a anunțat că va continua să monitorizeze evoluțiile legate de această obligație și își va informa membrii pe măsură ce vor apărea clarificări privind aplicarea practică.

