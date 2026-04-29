Noi tarife pentru gunoi în Sectorul 4 din București, de la 1 mai 2026. Reducere de un bănuț pentru fiecare persoană

Potrivit proiectului de hotărâre care s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 28 aprilie 2026, noile tarife vor reduce ușor costurile, atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice.

Ieftinire simbolică a prețului la gunoi, în sectorul 4 din București

Astfel, locuitorii din Sectorul 4 din București vor plăti puțin mai puțin pentru gestionarea deșeurilor. Tariful total lunar scade de la 25,70 lei/persoană (fără TVA) la 25,69 lei/persoană (fără TVA).

Suma este împărțită astfel:

Fracția umedă: 18,40 lei/persoană/lună, fără TVA (reducere de 1 ban)

Fracția uscată: 7,29 lei/persoană/lună, fără modificări.

Calculat cu TVA inclus, prețul pentru gunoi în sectorul 4 ajunge la aproximativ 30–31 lei/lună/persoană. Costul este pe persoană, deci se multiplică în funcție de câți oameni locuiesc în apartament.

Noi tarife la gunoi pentru persoane juridice/firme în sectorul 4 din București

Pentru persoanele juridice, care plătesc tarifele de salubrizare în funcție de volumul deșeurilor, este de asemenea o mică schimbare:

Costul pentru colectarea fracției umede scade de la 273,41 lei/mc la 273,10 lei/mc, fără TVA (o reducere de 0,31 lei)

Tariful pentru fracția uscată rămâne neschimbat, la 129,70 lei/mc, fără TVA.

Așadar, pentru românii persoane juridice (firme) din sectorul 4, sistemul este diferit față de cel persoane fizice: nu se plătește per persoană, ci în funcție de cantitatea de deșeuri (metru cub), pe principiul plătești cât arunci.

De ce se modifică prețul la gunoi, din 1 mai 2026

Administrația locală nu a oferit o justificare clară pentru această ajustare a tarifelor, dar în raportul de specialitate se menționează că „la nivelul unității administrativ-teritoriale a apărut necesitatea îmbunătățirii calității mediului și a sănătății cetățenilor”.

Conform documentului, măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de susținere a unui „mediu curat” prin furnizarea de servicii de salubrizare „la cele mai înalte standarde de calitate”.

„(…) la nivelul unității administrativ teritoriale a luat naștere necesitatea îmbunătățirii calității mediului și protecția sănătății populației – prin abordarea integrata a aspectelor de mediu în gestionarea deșeurilor, și a tot ceea ce contribuie la crearea unui mediu ambient”, se arată în raportul de specialitate atașat proiectului de hotărâre.

Tarifele la gunoi, modificate de 4 ori în 2 ani, în sectorul 4 din București

Aceasta este a patra ajustare a tarifelor la gunoi în sectorul 4 din București, în doar doi ani.

În 2025, Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat trei modificări succesive:

Februarie 2025: Tarifele au fost uniformizate pentru persoane fizice și juridice

Octombrie 2025: O nouă creștere a tarifelor, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026

Decembrie 2025: O a treia ajustare a intrat în vigoare în martie 2026.

Noile tarife, care intră în aplicare începând cu 1 mai 2026, reprezintă prima reducere minoră după o serie de creșteri succesive.

