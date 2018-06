În urmă cu cinci ani, Motorola și-a propus să rezolve problema unui segment lipsă identificat la nivelul pieței: smartphone-uri cu specificații premium la un preț accesibil pentru cât mai mulți oameni.

Primul Moto G a devenit cel mai bine vândut smartphone din istoria Motorola. În acel moment, Motorola era deținută de către Google, care a vândut-o între timp către grupul chinez Lenovo.

De atunci, compania a tot lansat noi modele noi din această serie.

Noua serie Moto G6 vine cu trei modele separate.

Moto G6 Plus, vârful de gamă

Moto G6 Plus are un ecran de 5,9 inchi cu aspect modern de 18:9 și rezoluție Full HD+, adică 2160 x 1080 pixeli. Pe partea de imagine există o cameră duală în spate, cu senzori de 12 și 5 megapixeli, plus un software dotat cu tehnologia Dual Autofocus Pixel, care permite focalizarea instantă a subiectului fotografiat.

Dispozitivul este acoperit atât în față, cât și în spate cu sticlă 3D Gorilla Glass.

Acesta are un procesor Qualcomm Snapdragon 630, iar pentru memorie există variante de 4 și 6 GB de RAM și 64 sau 128 GB pentru stocare de date.

Este disponibil începând de astăzi, iar prețul recomandat de către Motorola este de 1.399 lei, cu TVA inclus.

Moto G6 vine în două variante

Moto G6 are ecran de 5,7 inchi, tot cu rezoluție Full HD+ (2160 x 1080 pixeli), dar vine și cu tehnologia Max Vision pentru culori intense. Camerele duale au 5 și 12 megapixeli. Terminalul include și un senzor de amprentă multifuncționale, care permite inclusiv plata pe mobil.

Acesta are o baterie de 3.000 mAh și încărcare rapidă.

Procesoul are opt nuclee ce lucrează la 1,8 Ghz. Este vorba de un Snapdragon 450.

Memoria este de două feluri: fie 3 GB RAM cu 32 GB pentru stocare, fie 4 GB RAM cu 64 GB.

Sistemul de operare este Android 8 Oreo.

Prețul recomandat în România este de 1.099 lei, cu tot cu TVA.

Moto G6 Play, baterie imensă

În fine, Moto G6 Play, varianta economică, se distinge printr-o baterie de 4.000 mAh.

Acesta are un ecran de 5,7 inchi, cu rezoluție 1.440 x 720 pixeli și format 18:9.

Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 430, are 2 sau 3 GB de memorie RAM și variante de 16 și 32 GB pentru stocare internă.

Camera foto are 13 megapixeli, iar cea din față are 8 megapixeli.

Dispozitivul va fi disponibil începând cu data de 7 iunie 2018 la prețul recomandat de 899 lei.

Moto Z, gama de top

Seria Moto G6 nu est singura din oferta companiei. Linia sa de top este gama Moto Z, care oferă smartphone-uri modulare, la care se pot adăuga diverse ”atașamente” care pot spori funcționalitatea lor. Motorola ironiza la finele anului trecut Samsung într-o reclamă, care la rândul ei făcea mișto de Apple.

Pe lângă Samsung și Apple, alți competitori ai Motorola sunt chinezii de la Huawei, iar în România mai au drept rival și grupul românesc Allview.