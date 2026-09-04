Vânzările „Nopți albe” au crescut cu 463% în 2026

Fenomenul nu se limitează la Brazilia. Cartea se vinde foarte bine și în Regatul Unit și Spania, iar succesul ei îi împinge pe unii dintre tinerii cititori spre volume mult mai dificile ale lui Dostoievski, inclusiv „Crimă și pedeapsă”. Într-o perioadă în care rețelele sociale sunt adesea acuzate că îi îndepărtează pe tineri de lectură, TikTok pare să facă exact contrariul în cazul unui scriitor rus din secolul al XIX-lea.

În Brazilia, Editora 34 a transmis AFP că vânzările nuvelei au crescut cu 463% față de anul precedent, iar tendința nu pare să se fi oprit. „Nopți albe” a ajuns printre cele mai căutate titluri, iar anumite ediții au devenit greu de găsit. Inclusiv în România, „Nopți albe” a fost cea mai citită carte a anului 2024. Un creator de conținut literar din Brazilia a explicat pentru AFP că mulți tineri se regăsesc în figura „visătorului solitar” din „Nopți albe”, unul dintre motivele pentru care povestea continuă să circule masiv pe TikTok.

O poveste de dragoste petrecută în patru nopți și o dimineață

„Nopți albe” urmărește un narator fără nume care trăiește mai degrabă în propria imaginație decât în lumea reală. În timpul unei plimbări prin Sankt Petersburg, acesta întâlnește o tânără și se îndrăgostește de ea. Totul se desfășoară într-un interval foarte scurt: patru nopți și o dimineață. Pentru personaj, întâlnirea înseamnă ieșirea, poate pentru prima dată, din universul său interior și confruntarea cu realitatea. Povestea de iubire care urmează este intensă, dar de scurtă durată.

Tocmai combinația dintre singurătate, idealizarea iubirii, speranță și dezamăgire pare să funcționeze foarte bine pentru publicul tânăr de astăzi. Una dintre ideile de la finalul cărții, despre cât poate însemna chiar și un moment foarte scurt de fericire într-o viață, este intens distribuită și comentată pe rețelele sociale.

Succesul îi surprinde chiar și pe ruși

Pe BookTok, comunitatea TikTok dedicată cărților, „Nopți albe” a strâns zeci de mii de comentarii și recomandări. Cititorii vorbesc despre cât de surprinzător de actual li se pare Dostoievski, în condițiile în care povestea a fost publicată în urmă cu aproape două secole. Unul dintre motivele pentru care „Nopți albe” prinde atât de bine la publicul tânăr este formatul: o poveste scurtă, intensă și ușor de parcurs, care poate funcționa ca prim contact cu literatura clasică, potrivit AFP.

Succesul cărții i-a surprins chiar și pe ruși. Scriitoarea Ekaterina Kvitko a declarat pentru AFP că „Nopți albe” nu provoacă același entuziasm în rândul tinerilor din Rusia. „Este povestea unui personaj singur, care caută o formă de iubire, un sprijin pe care să se bazeze”, a spus ea, sugerând că adolescenții occidentali se pot regăsi mai ușor în această stare.

TikTok îi trimite pe tineri și spre „Crimă și pedeapsă”

Succesul nuvelei nu se oprește la „Nopți albe”. Cartea a devenit pentru mulți o primă întâlnire cu Dostoievski, după care o parte dintre cititori au trecut la romanele sale mai lungi și mai dificile. Editora 34 a raportat o creștere de 53% a vânzărilor pentru „Crimă și pedeapsă” în primele șapte luni ale anului, potrivit lui Danilo Hora, reprezentant al editurii.

Pentru companie, efectul a fost neașteptat: o carte scurtă și foarte veche, readusă în atenție de TikTok, a început să genereze interes și pentru restul operei scriitorului rus.

Coperta cărții contează aproape la fel de mult ca povestea

Succesul cărții are și o componentă vizuală. Pe TikTok, copertele atrăgătoare și imaginea cărții fizice au devenit parte din estetica asociată lecturii. O ediție de buzunar a „Nopților albe”, cu o copertă pop și colorată, folosită în videoclipuri pe platformă, era deja epuizată în mai multe librării din Rio de Janeiro, a constatat AFP.

Fenomenul arată și cum rețelele sociale pot readuce în atenția publicului cărți apărute în urmă cu aproape două secole. Cecilia Rosas, cercetătoare și traducătoare de literatură rusă, salută interesul pentru operele clasice, dar avertizează că promovarea de pe rețelele sociale nu trebuie confundată cu critica literară. În cazul „Nopților albe”, efectul este însă clar: aproape 180 de ani după publicare, cartea a găsit o nouă generație de cititori, iar succesul de pe TikTok s-a tradus și în vânzări spectaculoase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE