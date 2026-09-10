Un mecanic auto dezvăluie la ce să te uiți când vrei să cumperi un autoturism second-hand: „Dacă vedeți asta la o mașină, plecați imediat!”

Cumpărarea unei mașini second-hand este un proces cu mai multe riscuri. În timp ce majoritatea cumpărătorilor se concentrează pe partea estetică a mașinii sau pe numărul de kilometri afișați pe bord, anumite defecțiuni tehnice grave pot fi ușor trecute cu vederea dacă nu știi exact unde să te uiți.

Un mecanic american popular pe platformele sociale, cunoscut sub numele de Alex, a detaliat principalele semne de alarmă care ar trebui să te determine să renunți imediat la o achiziție, scrie publicația neerlandeză Racing. Prima verificare esențială se face chiar înainte de a porni motorul și vizează istoricul de întreținere. Lipsa documentelor care să ateste reviziile periodice reprezintă primul indicator că autoturismul nu a fost îngrijit corespunzător de fostul proprietar.

Un alt test simplu, dar extrem de revelator, este verificarea nivelului și a calității uleiului de motor. Mecanicul avertizează că scoaterea jojei necesită atenție: tija trebuie ștearsă complet cu o lavetă curată și introdusă din nou pentru a obține o citire corectă. Dacă uleiul reatins are o culoare extrem de neagră și o textură densă, mașina a fost lipsită de schimbările de ulei obligatorii, ceea ce poate duce la uzura prematură a componentelor interne ale motorului.

Inspecția vizuală sub capotă poate scoate la iveală și alte improvizații periculoase. Elementele de prindere slăbite, carcasele de filtru montate necorespunzător sau firele electrice lăsate neizolate sunt indiciul unor reparații făcute de amatori. De asemenea, nivelul scăzut sau lipsa totală a lichidului de răcire din vasul de expansiune indică pierderi pe la garnituri sau defecțiuni costisitoare ale sistemului de climatizare și răcire.

Un alt aspect care trebuie verificat este comportamentul martorilor din bord la pornire. Dacă martorul „Check Engine” rămâne aprins după ce motorul a pornit, este un semn clar că vehiculul înregistrează erori active. În spatele unui simplu bec aprins se pot ascunde defecțiuni la catalizator, senzori scumpi sau probleme la sistemul de injecție.