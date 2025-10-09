„Vom încerca să ajungem acolo și lucrăm pentru a ne sincroniza, momentul exact. Vom merge în Egipt, unde (…) va avea loc o semnare oficială” a acordului, a spus Trump în timpul unei reuniuni a cabinetului la Casa Albă.

Anterior, președintele israelian Isaac Herzog și-a anulat un eveniment prevăzut pentru duminică în perspectiva unei vizite a lui Donald Trump la Ierusalim.

„Având în vedere eliberarea preconizată a ostaticilor și vizita viitoare a președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, în Israel, (președintele Herzog – n.r.) a decis să anuleze un eveniment public”, se arată într-un comunicat al președinției israeliene.

Acest comunicat a fost emis după anunțarea acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza.

Trump a subliniat că autoritățile israeliene „i-au cerut să vorbească în fața Knesset-ului”. „Mi-am dat consimțământul”, a spus el.

„Este prima dată când un președinte face acest lucru, ceea ce este foarte interesant”, a adăugat președintele american.

În realitate, trei președinți americani s-au adresat unei sesiuni plenare a Knesset-ului: Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008, notează AFP.

Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, a sugerat la rândul lui că președintele american s-ar putea deplasa săptămâna viitoare în Egipt, locul medierii încetării focului între Israel și Hamas.

„Președintele (Trump – n.r.) este foarte încântat să vină în Egipt și s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare”, a spus Witkoff, care se află în Egipt împreună cu ginerele președintelui american, Jared Kushner.

În contextul în care doar prima etapă a încetării focului a fost aprobată, liderul egiptean Abdel Fattah el-Sisi i-a transmis lui Donald Trump „necesitatea de a avansa (…) în toate etapele”. El l-a invitat pe președintele american să „participe la ceremonia care va avea loc în Egipt” odată ce se va ajunge la un acord integral.

Donald Trump a dat asigurări că va avea loc o „dezarmare” și o „retragere” a trupelor într-o următoare fază a acordului privind Gaza, afirmând în același timp că prioritatea este recuperarea ultimilor ostatici, despre care a spus că ar trebui să aibă loc „luni sau marți”. Pe aceasta temă, președintele american a recunoscut că trupurile unor ostatici ar putea fi „dificil de găsit”.

Israel și Hamas au ajuns miercuri la un acord privind prima fază a planului de pace în 20 de puncte al președintelui Trump. Israelul a anunțat ulterior că va înceta focul de vineri de la ora 17:00.

