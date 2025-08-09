Un nou incendiu de vegetație în Parcul IOR. Locuitorii zonei susțin că ar fi vorba de distrugere premeditată | Video

În clipul video de mai jos se vede cum arde zona din Parcul IOR, din Sectorul 3 din București, iar locuitorii din împrejurimi susțin că ar fi vorba de o distrugere premeditată.

În afară de acest incendiu de sâmbătă, zone din parc au mai fost cuprinse de flăcări în trecut, unele dintre ele de mari proporții, distrugând vegetație.

De asemenea, parcul IOR a fost subiectul unor acțiuni de tăiere ilegală a copacilor și a incendiilor.

În urmă cu un an, un bărbat a fost arestat preventiv după ce a dat foc la vegetație în Parcul IOR din București, agresorul fiind dat de gol de camerele video din zonă.

În perioada 2022-2023, nu mai puțin de 20 de incendii au avut loc în partea retrocedată a Parcului IOR, autoritățile vorbind atunci de „o mână criminală”.

În 2023, a avut loc și un protest în Parcul IOR, unde au venit mulți oameni nemulțumiți de situația în care a ajuns această zonă.

În incendiul din 29 august 2023, au ars 4.000 de metri pătrați de suprafață verde din zona retrocedată din parc, adică cele 12 hectare.

Libertatea a scris pe larg despre revolta bucureștenilor, despre cum parcul este continuu distrus de când a intrat, prin decizie definitivă a Curții Supreme, sub proprietatea unei femei de aproape 90 de ani, și despre cum modificarea Codului Silvic a contribuit la masacru, după ce defrișarea din intravilan a ieșit de sub infracțiune.

În ciuda distrugerilor repetate și a reclamațiilor locuitorilor, Poliția Locală a dat doar câteva amenzi pentru tăierea copacilor, iar valoarea sancțiunii este infimă, atât cât prevede în acest moment legislația: 100 de lei de copac pentru persoane fizice, care se reduce considerabil dacă amenda este plătită în 15 zile – 25 de lei.

