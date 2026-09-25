Slovenia introduce sistemul de control al vitezei medii pe mai multe sectoare de autostradă. Șoferii care depășesc viteza legală riscă amenzi consistente, iar frânarea înaintea unei stații radar nu îi mai ajută să evite sancțiunea.

Sistemul calculează viteza medie

Slovenia introduce un nou sistem de măsurare a vitezei, cunoscut sub denumirea de Section Control, care verifică viteza medie a mașinilor pe o anumită distanță.

Potrivit t-online.de, sistemul este folosit pe mai multe sectoare de autostradă, inclusiv pe rutele importante de tranzit către Croația. Pentru șoferii care călătoresc prin Slovenia în vacanță sau folosesc țara ca rută de tranzit, noul tip de control înseamnă că simpla frânare înaintea unui radar nu mai este suficientă pentru evitarea unei amenzi.

În cazul controlului pe tronson, nu este măsurată viteza într-un singur punct. Mașina este înregistrată la începutul și la sfârșitul sectorului monitorizat, iar sistemul calculează viteza medie în funcție de distanța parcursă și timpul necesar pentru parcurgerea acesteia.

Slovenia introduce radare de tronson pe autostrăzile A1 și A2 / Imagine generată cu AI

Limită de 130 km/oră pe autostrăzi, în Slovenia

În Slovenia, limita generală de viteză pe autostrăzi este de 130 km/h. Totuși, șoferii trebuie să respecte întotdeauna limita indicată prin semnalizarea rutieră din zona respectivă, deoarece pe anumite sectoare pot fi stabilite limite mai mici. În prezent, sistemul Section Control este utilizat pe mai multe porțiuni ale autostrăzilor A1 și A2.

Pe A1, controlul se desfășoară între Logatec și Vrhnika, pe sensul către Ljubljana, iar pe A2, sistemul este instalat între Ljubljana-Brod și Vodice, pe direcția Kranj, precum și între Grosuplje și Ivančna Gorica, în direcția Novo Mesto.

Un alt sector monitorizat urmează să fie introdus în curând pe A1, între Podmilj și Ločica.

Când nu poate fi calculată viteza medie

Există însă o particularitate în cazul unor sectoare monitorizate.

Porțiunea de pe A1 este un sector închis, fără intrări și ieșiri de pe autostradă. În schimb, cele două sectoare de pe A2 sunt deschise și au intrări și ieșiri obișnuite. Astfel, un șofer care părăsește autostrada înainte de capătul sectorului monitorizat sau intră pe autostradă după începutul acestuia nu poate fi inclus în măsurarea vitezei medii. În aceste situații lipsește una dintre cele două înregistrări necesare pentru calcularea vitezei medii.

Amenzile pot ajunge la cel puțin 1.200 de euro

Șoferii care depășesc viteza legală pe sectoarele monitorizate riscă amenzi consistente.

Pentru o depășire de peste 20 km/h, amenda este de cel puțin 40 de euro. În cazul unei depășiri de peste 50 km/h, amenda ajunge la cel puțin 1.200 de euro.