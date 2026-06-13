Noul Porsche Cayenne Electric a ajuns în România. Primele impresii după testul SUV-ului „Turbo” de 1.156 CP

Cayenne Electric a fost vedeta evenimentului de la Academia Titi Aur

Foto: Porsche România

Pe 4 iunie, Porsche România a adus noul Cayenne Electric la Academia Titi Aur, într-un eveniment media construit ca o experiență completă Porsche. Mașina a făcut parte din Cayenne Road Show 2026, un program internațional prin care noul SUV electric este prezentat în mai multe piețe. Am găsit confirmări pentru evenimente similare în România, Grecia și SUA, dar nu o sursă oficială publică pentru cifra exactă de 15 țări, așa că o tratez ca informație de context, nu ca dată confirmată.

Evenimentul nu s-a limitat la o simplă prezentare statică. Participanții au trecut prin mai multe probe: slalom cu Porsche 911 GTS, tururi pe circuit cu Porsche 911 GT3 și 911 GT3 Touring, dar și un traseu de aproximativ o oră prin satele din zona Academiei Titi Aur, cu 911 Turbo S Cabriolet, 911 Turbo S Coupé și Cayenne Turbo Electric.

A contat mult și faptul că la fiecare probă au fost prezenți oameni din Germania, din partea Porsche, care au asistat participanții. Nu a fost doar o demonstrație tehnică, ci o experiență în care se vedea entuziasmul oamenilor din brand pentru mașinile lor.

Cayenne Electric are cifre de supercar, dar rămâne SUV de familie

Foto: Porsche România

Cayenne Electric este un moment important pentru Porsche. Modelul marchează intrarea SUV-ului Cayenne în era complet electrică, dar fără să înlocuiască imediat versiunile termice și hibride. Porsche spune că modelele Cayenne cu motor termic și plug-in hybrid vor rămâne în ofertă, pentru ca fiecare client să poată alege sistemul de propulsie potrivit.

La lansare, gama include Cayenne Electric și Cayenne Turbo Electric. Versiunea de top ajunge la 850 kW, adică 1.156 CP, și 1.500 Nm cu Launch Control. Accelerația 0-100 km/h durează 2,5 secunde, 0-200 km/h vine în 7,4 secunde, iar viteza maximă este de 260 km/h. Sunt cifre de supercar, chiar F1, puse pe un SUV mare de familie.

Bateria are 113 kWh, arhitectură de 800 V și poate încărca la până la 390 kW, iar în anumite condiții până la 400 kW. Porsche anunță 10-80% în mai puțin de 16 minute și până la 642 km autonomie WLTP pentru Cayenne Electric, respectiv până la 623 km pentru Cayenne Turbo Electric. În România, prețurile pornesc de la 108.039,69 de euro pentru Cayenne Electric și 168.525,17 euro pentru Cayenne Turbo Electric.

În realitate, cel mai impresionant lucru nu este doar accelerația. Am mai condus electrice foarte puternice care accelerează brutal, dar se simt oarecum sterile. Cayenne Turbo Electric reușește să păstreze ceva din senzația Porsche. Nu este doar rapidă în linie dreaptă, ci se simte controlată, implicată și mult mai „mașină” decât multe SUV-uri electrice de putere mare.

Suspensia este probabil cea mai impresionantă parte a mașinii

Cayenne Electric se simte foarte confortabil, dar nu moale. Suspensia se adaptează imediat în funcție de modul de condus, înălțimea se schimbă, iar mașina pare să ascundă foarte bine greutatea și dimensiunile.

În modul confort, este relaxată și potrivită pentru drum lung. În modul sport, caroseria stă mult mai bine, reacțiile devin mai ferme, iar SUV-ul mare începe să pară mai mic decât este. Porsche spune că suspensia pneumatică adaptivă cu PASM este standard pe ambele versiuni, iar Cayenne Turbo Electric poate primi Porsche Active Ride, sistemul care compensează aproape complet mișcările caroseriei.

Asta se simte. Pe drumurile din jurul Academiei Titi Aur, Cayenne Electric a fost impresionant de așezat. Nu ai senzația clasică de SUV electric greu care se bazează doar pe putere. Mașina are putere absurdă, dar șasiul pare pregătit pentru ea.

Porsche a inclus și direcție pe puntea spate, care poate vira roțile spate cu până la cinci grade. Pentru un SUV mare, diferența este majoră: mașina devine mai ușor de manevrat la viteze mici și mai stabilă când mergi mai repede.

Interiorul arată direcția Porsche, dar nu renunță complet la butoane

Foto: Porsche România

Cayenne Electric aduce cel mai mare display montat vreodată într-un Porsche. În centru se află Flow Display, un panou OLED curbat integrat în consola centrală, completat de un instrumentar digital OLED de 14,25 inchi și, opțional, de un ecran de 14,9 inchi pentru pasager. Există și head-up display cu realitate augmentată, care proiectează informații pe o zonă echivalentă cu 87 de inchi.

Totuși, Porsche nu a dus totul în ecran. Funcțiile folosite des, precum climatizarea și volumul, au în continuare comenzi fizice. Asta este important. Într-un Porsche, mai ales când conduci dinamic, nu vrei să cauți fiecare funcție prin meniuri.

Interiorul este modern, dar nu pare făcut doar ca să arate futurist în poze. Cayenne Electric are și scaune spate reglabile electric standard, portbagaj între 781 și 1.588 de litri, plus un portbagaj frontal de 90 de litri. Capacitatea de remorcare ajunge până la 3,5 tone, în funcție de echipare.

Cu alte cuvinte, rămâne Cayenne: o mașină de familie, de drum lung, de vacanță, dar acum cu accelerație de supercar electric.

911 rămâne 911, chiar și când Cayenne Electric impresionează

Foto: Porsche România

Deși Cayenne Electric a fost noutatea principală, evenimentul a arătat foarte clar ceva: 911 rămâne centrul emoțional al mărcii Porsche.

Slalomul cu 911 GTS a fost scurt, dar suficient cât să simți precizia. Tururile pe circuit cu 911 GT3 și GT3 Touring au arătat diferența dintre configurații: bucket seats sau scaune normale, cu sau fără roll cage, mai multă orientare spre circuit sau mai multă utilizare de stradă. Iar traseul cu 911 Turbo S Cabriolet și Coupé a fost genul de experiență care îți amintește de ce 911 are statutul pe care îl are.

Cayenne Electric este impresionant. Este rapid, confortabil, tehnologic și foarte capabil. Dar 911 este altceva. Pe circuit sau pe drum normal, nu a fost moment în care să nu zâmbesc. Acolo încă se simte cel mai clar partea emoțională a Porsche.

Foto: Porsche România

Tehnologia T-Hybrid merită, separat, propriul articol. Accelerația este instantă, iar tehnologia din spate este una dintre cele mai interesante direcții recente ale mărcii. Nu este doar un hybrid pus pentru emisii, ci un sistem gândit pentru răspuns și performanță.

Concluzia: Cayenne Electric nu este doar un SUV electric foarte rapid

Noul Cayenne Electric nu pare o electrică făcută doar ca Porsche să bifeze o obligație de piață. Este un SUV mare, foarte puternic, foarte confortabil și surprinzător de Porsche în felul în care se conduce.

Cifrele sunt spectaculoase: până la 1.156 CP, 0-100 km/h în 2,5 secunde, încărcare rapidă de până la 400 kW și autonomie WLTP de peste 600 km. Dar partea care contează mai mult este senzația. Suspensia, direcția, modul în care mașina își ascunde greutatea și felul în care livrează puterea o fac să pară mai mult decât o fișă tehnică impresionantă.

Totuși, evenimentul de la Academia Titi Aur a arătat și limita oricărui SUV, oricât de tehnologic ar fi. Cayenne Electric poate fi viitorul SUV-ului Porsche, dar 911 rămâne inima mărcii. Iar faptul că Porsche poate să le pună pe ambele în același eveniment, fără ca una să o anuleze pe cealaltă, spune foarte mult despre direcția brandului.

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