A început numărătoarea inversă pe lotul 3 Răcăciuni – Bacău: punctul critic VIaductul Cleja

Mai sunt doar două luni și jumătate pentru ca lotul 3 Răcăciuni – Bacău, de 22 de kilometri, parte a Autostrăzii Moldovei A7, să fie gata. Punctul critic al tronsonului îl reprezintă viaductul de la Cleja, iar fiecare zi contează.

„Vara aceasta, toate drumurile duc la Cleja. Aici se află punctul critic al întregului lot: viaductul de peste 1,2 kilometri lungime, cu pile ce depășesc 20 de metri înălțime. La această structură impresionantă vom afla, pe 31 august, răspunsul la întrebarea care ne preocupă pe toți: Va reuși România să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei? Facem tot ceea ce este omenește posibil pentru ca răspunsul să fie DA”, a precizat miercuri, 17 iunie 2026, secretarul de stat Horațiu Cosma, pe Facebook.

UMB a mobilizat în acest punct peste 400 de oameni și se lucrează simultan cu „peste 10 macarale, numeroase seturi de cofraje, zeci de cife care aduc zilnic sute de metri cubi de beton, se montează grinzi și predale, se armează și se betonează fără întrerupere”, potrivit oficialului.

Lucrările pentru următoarele 75 de zile

Șantierul de la Cleja este un adevărat furnicar, dar cu toate acestea, volumul de muncă rămas este uriaș. Zilele trecute, acest segment a fost afectat și de inundații.

„În doar două luni și jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului, montate aproximativ 150 de grinzi, instalat tablierul metalic, predalele, realizată armarea și suprabetonarea plăcii, hidroizolația, asfaltul, parapetele, iluminatul, rosturile de dilatație și marcajele rutiere”, scrie secretarul de stat.

Horațiu Cosma consideră aceste lucrări ca fiind: „o provocare monumentală”.

„Dar este o provocare pe care o tratăm cu maximă seriozitate și cu încrederea că poate fi dusă la bun sfârșit. Din partea Ministerului Transporturilor am optimizat circuitul de plăți, astfel încât facturile constructorului să fie plătite în cel mult 10 zile de la emitere, mult sub termenul contractual de 60 de zile. Constructorul trebuie să aibă toate resursele necesare pentru a menține ritmul actual”, a mai subliniat el.

Amintim că traficul urmează să fie deschis simultan pe restul lotului 2 din A7, între Adjudu Vechi și Răcăciuni (21,7 km), și pe lotul 3, Răcăciuni – Bacău (21,5 km), asigurând astfel o legătură continuă de mare viteză pe o lungime totală de peste 43 de kilometri.

Primul lot al secțiunii Focșani – Bacău, parte din A7, care unește Focșani de Domnești Târg pe o distanță de 35,6 kilometri, este deja deschis circulației din 2025. De asemenea, se circulă și pe o porțiune de 17 kilometri din lotul al doilea, cuprinsă între nodul rutier de la Domnești Târg și nodul de la Adjudu Vechi.

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