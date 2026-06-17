A început numărătoarea inversă pe lotul 3 Răcăciuni – Bacău: punctul critic VIaductul Cleja

Mai sunt doar două luni și jumătate pentru ca lotul 3 Răcăciuni – Bacău, de 22 de kilometri, parte a Autostrăzii Moldovei A7, să fie gata. Punctul critic al tronsonului îl reprezintă viaductul de la Cleja, iar fiecare zi contează.

„Vara aceasta, toate drumurile duc la Cleja. Aici se află punctul critic al întregului lot: viaductul de peste 1,2 kilometri lungime, cu pile ce depășesc 20 de metri înălțime. La această structură impresionantă vom afla, pe 31 august, răspunsul la întrebarea care ne preocupă pe toți: Va reuși România să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei? Facem tot ceea ce este omenește posibil pentru ca răspunsul să fie DA”, a precizat miercuri, 17 iunie 2026, secretarul de stat Horațiu Cosma, pe Facebook.

UMB a mobilizat în acest punct peste 400 de oameni și se lucrează simultan cu „peste 10 macarale, numeroase seturi de cofraje, zeci de cife care aduc zilnic sute de metri cubi de beton, se montează grinzi și predale, se armează și se betonează fără întrerupere”, potrivit oficialului.

Lucrările pentru următoarele 75 de zile

Șantierul de la Cleja este un adevărat furnicar, dar cu toate acestea, volumul de muncă rămas este uriaș. Zilele trecute, acest segment a fost afectat și de inundații.

„În doar două luni și jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului, montate aproximativ 150 de grinzi, instalat tablierul metalic, predalele, realizată armarea și suprabetonarea plăcii, hidroizolația, asfaltul, parapetele, iluminatul, rosturile de dilatație și marcajele rutiere”, scrie secretarul de stat.

Horațiu Cosma consideră aceste lucrări ca fiind: „o provocare monumentală”.

„Dar este o provocare pe care o tratăm cu maximă seriozitate și cu încrederea că poate fi dusă la bun sfârșit. Din partea Ministerului Transporturilor am optimizat circuitul de plăți, astfel încât facturile constructorului să fie plătite în cel mult 10 zile de la emitere, mult sub termenul contractual de 60 de zile. Constructorul trebuie să aibă toate resursele necesare pentru a menține ritmul actual”, a mai subliniat el.

Amintim că traficul urmează să fie deschis simultan pe restul lotului 2 din A7, între Adjudu Vechi și Răcăciuni (21,7 km), și pe lotul 3, Răcăciuni – Bacău (21,5 km), asigurând astfel o legătură continuă de mare viteză pe o lungime totală de peste 43 de kilometri.

Primul lot al secțiunii Focșani – Bacău, parte din A7, care unește Focșani de Domnești Târg pe o distanță de 35,6 kilometri, este deja deschis circulației din 2025. De asemenea, se circulă și pe o porțiune de 17 kilometri din lotul al doilea, cuprinsă între nodul rutier de la Domnești Târg și nodul de la Adjudu Vechi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Viva.ro
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer. Mesajul transmis de pe patul de spital
GSP.RO
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer. Mesajul transmis de pe patul de spital
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
GSP.RO
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
Parteneri
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Ce a dezvăluit acum Mihaela Rădulescu despre Felix Baumgartner. Un nume important a apărut în poveste. „A fost un prieten bun pentru mulți...”
Tvmania.ro
Ce a dezvăluit acum Mihaela Rădulescu despre Felix Baumgartner. Un nume important a apărut în poveste. „A fost un prieten bun pentru mulți...”

Eugen Tomac, premier desemnat

Livetext: Discuții la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Cine a refuzat să facă parte din guvern
LiveText
Politică 18:02
Livetext: Discuții la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Cine a refuzat să facă parte din guvern
Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Congres Extraordinar organizat duminică
BREAKING NEWS
Politică 16:11
Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Congres Extraordinar organizat duminică
Parteneri
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Adevarul.ro
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Produsul care poate genera 1.000.000.000 de dolari la CM 2026. Se vinde și în România și e bătaie pe el
Fanatik.ro
Produsul care poate genera 1.000.000.000 de dolari la CM 2026. Se vinde și în România și e bătaie pe el
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum și-a surprins Jorge soția: „I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie”
Stiri Mondene 18:19
Cum și-a surprins Jorge soția: „I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie”
O cântăreață din România recunoaște că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”
Stiri Mondene 17:31
O cântăreață din România recunoaște că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”
Parteneri
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
TVMania.ro
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă
ObservatorNews.ro
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Libertateapentrufemei.ro
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Parteneri
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.ro
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
8 TRUCURI care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților
Mediafax.ro
8 TRUCURI care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
Redactia.ro
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
El este Cristi, tatăl care a sfârșit după ce și-a salvat fratele de la înec. Avea doar 27 de ani și un bebeluș de câteva luni
KanalD.ro
El este Cristi, tatăl care a sfârșit după ce și-a salvat fratele de la înec. Avea doar 27 de ani și un bebeluș de câteva luni

Politic

Livetext: Discuții la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Cine a refuzat să facă parte din guvern
LiveText
Politică 18:02
Livetext: Discuții la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Cine a refuzat să facă parte din guvern
Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Congres Extraordinar organizat duminică
BREAKING NEWS
Politică 16:11
Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Congres Extraordinar organizat duminică
Parteneri
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
ZiaruldeIasi.ro
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
Reacția virală a lui Zinedine Zidane la golurile primite de fiul său, Luca, de la Messi: ”Pare dezgustat. Frustrarea sa spune totul”
Fanatik.ro
Reacția virală a lui Zinedine Zidane la golurile primite de fiul său, Luca, de la Messi: ”Pare dezgustat. Frustrarea sa spune totul”
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!