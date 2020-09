Știri România “Nu va fi nicio remaniere”, spune ministrul educației. Ce răspunde la întrebarea dacă poate fi și ministru, și diriginte la clasa a V-a De Petre Dobrescu, . Ultimul update Luni, 14 septembrie 2020, 16:31

Ministrul educației, Monica Anisie, a deschis noul an școlar la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, din București, unde a anunțat că va fi în acest an școlar dirigintă la o clasă a V-a. Am întrebată-o pe Monica Anisie cum va putea să fie și ministru al educației, și diriginte la o clasă de elevi care schimbă ciclul de învățământ și unde sunt multe probleme și cerințe, dincolo de toate regulile noi impuse de autorități în școli din cauza pandemiei.