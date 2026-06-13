După ce au ridicat schelele vineri seara târziu, muncitorii au acoperit structura temporară cu prelate și au îndepărtat literele într-o operaţiune care a durat aproximativ 30 de minute.

Lucrările au avut loc după ce judecătorul districtual Christopher Cooper a decis pe 29 mai că numai Congresul poate redenumi acest centru de arte inaugurat în 1971 în memoria preşedintelui John F. Kennedy, un democrat asasinat în 1963. Ordinul judecătorului impunea ca numele lui Trump să fie îndepărtat de pe faţada clădirii, de pe website-ul instituției şi de pe alte materiale.

Donald Trump, un republican, și-a plasat aliații în Consiliul de Administrație al centrului, iar aceștia l-au redenumit, prin vot, în Centrul Memorial Donald J. Trump şi John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului.

Această schimbare a fost denunțată de familia președintelui Kennedy și de opoziția democrată din Congres, care i-a contestat legalitatea.

În februarie, administrația Trump a anunţat închiderea centrului pentru o perioadă de doi ani în vederea efectuării unor renovări majore.

Judecătorul Christopher Cooper a suspendat, de asemenea, închiderea Centrului Kennedy timp de doi ani până la o nouă notificare, considerând că membrii Consiliului de Administrație nu și-au îndeplinit „obligația de diligență” prin faptul că nu au luat în considerare repercusiunile închiderii.

Cu toate acestea, el a autorizat continuarea reparațiilor planificate, „a căror nevoie pare urgentă”, și a menționat că nu se va opune unei noi decizii de închidere dacă aceasta ar fi luată în urma unei evaluări mai amănunțite a dezavantajelor și beneficiilor.

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