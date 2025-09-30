Umplută cu combustibil pentru rachete

O echipă de geniști a fost chemată la fața locului după ce fermierul Ramón Ricardo González a raportat poliției descoperirea neobișnuită.

Șeful poliției din Chaco, Fernando Romero, a declarat pentru NG Federal că obiectul era „fabricat din fibră de carbon și este foarte toxic”, adăugând că cilindrul era umplut cu hidrazină, care este folosită în principal drept combustibil pentru rachete.

Autoritățile care au ajuns la fața locului au găsit cilindrul zgâriat și ars la un capăt. Acesta era inscripționat cu un număr de serie, potrivit publicației argentiniene Novedades del Sur.

Poliția a cerut ajutorul lui Ruben Lianza, directorul Centrului de Cercetare Aerospațială din Argentina (CIAE), care a ajutat la identificarea cilindrului și a avertizat că acesta ar putea elibera praf toxic, dacă este atins, relatează Diario Chaco.

Fotografiile care circulă în presa locală îi arătau pe oficiali purtând măști și echipament de protecție la locul incidentului.

NASA folosește astfel de recipiente

Experții au declarat că această capsulă era probabil un rezervor de combustibil ușor, cunoscut sub numele de „recipient sub presiune învelit în material compozit (COPV)” .

NASA folosește astfel de capsule care conțin „fluide de înaltă presiune în propulsie” pentru experimente științifice.

Poliția a izolat locul accidentului din Puerto Tirol și i-a avertizat pe locuitori că ar putea cădea și alte fragmente din cer.

Metro a citat rapoarte care menționează că acel câmpul se afla sub traiectoria cunoscută a unei rachete Jielong 3 lansate miercuri de pe o navă maritimă, în largul coastei Chinei.

Mai mulți locuitori au văzut dispozitivul căzând din cer, înainte de a alerta poliția în jurul orei 18.15, joi, 25 septembrie.



