O chelneriţă din SUA a salvat un copil torturat de părinți. Cum a reușit să comunice cu el în fața agresorilor

Incidentul s-a petrecut pe 1 ianuarie, în ziua de Anul Nou, când Flaviane Carvalho era de serviciu la restaurant.

Cei doi adulți au venit împreună cu copilul în local și s-au așezat la o masă. Flaviane observase că familia nu comandase nimic de mâncare pentru băiat și că acesta avea o zgârietură între sprâncene.

Atunci, chelnerița a scris pe o bucată de hârtie: ”Do you need help? OK” (tr. „Ai nevoie de ajutor? OK”), pe care i-a arătat-o băiatului tatăl vitreg și mama acestuia nu se uitau.

Copilul a făcut semn că da, iar imediat chelnerița a sunat la poliție.

La interogatoriu cu Poliția Orlando, copilul a detaliat toate torturile pe care le îndurase din partea părinților săi.

Copilul a mărturisit că aceştia îl legau cu curele de picioare şi de gât şi îl ţineau atârnat cu capul în jos de pragul uşii. De multe ori era imobilizat cu cătuşe şi lovit cu mătura pe o platformă rotativă. El a mai spus că îi este interzis de multe ori să mânănce, ca formă de pedeapsă.

Wilson, tatăl vitreg, a fost arestat imediat la fața locului, iar ulterior a fost acuzat de abuz asupra copiilor. Swann, mama copilului, a fost acuzată de neglijență, deoarece știa despre abuzuri, dar nu a încercat niciodată să-l oprească pe bărbat sau să ofere îngrijiri medicale pentru fiul ei. Ambii au ajuns la închisoare.

Poliţia din Orlando a lăudat curajul chelneriţei Carvalho şi grija arătată faţă de un copil pe care nu îl cunoştea. “Suntem mândri că o persoană ca ea trăieşte şi munceşte în comunitatea noastră”, au spus agenţii.

