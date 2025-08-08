Măsura este justificată prin impactul negativ al războiului din Ucraina asupra lanțurilor de aprovizionare și a piețelor financiare, dar și prin contextul economic intern, marcat de inflație ridicată.

În prezent, compania are 476 de angajați. Restructurarea va viza personal atât din producția directă, cât și din activitățile comerciale și administrative.

Printre motivele invocate se numără:

Contextul economic internațional nefavorabil, generat de conflictul din Ucraina;

Situația economică națională, cu inflație ridicată;

Transformările tehnologice;

Reorganizarea activității companiei;

Necesitatea reducerii costurilor cu personalul.

Procesul de reducere a personalului va continua cel târziu până în primul trimestru din 2026.

Înființată la Buzău, Ductil a avut un rol important în dezvoltarea metalurgiei românești. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 498,9 milioane lei și un profit net de 20,8 milioane lei.

Din 2017, Ductil face parte din Lincoln Electric, grup american care controlează firma românească prin subsidiare din Olanda și Franța.

