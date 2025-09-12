Fără semne de identificare

Drona era corodată puternic, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, ceea ce arată faptul că a petrecut mult timp în mare. Pe aparatul zburător nu erau vizibile semne de identificare.

Experți militari au fost trimiși la fața locului pentru a evalua și recupera dispozitivul. O echipă specializată de la baza navală din Burgas a efectuat o recunoaștere completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol.

În urma evaluării și cu aprobarea șefului de stat major al marinei, precum și în coordonare cu guvernatorul regional al Burgasului și șeful apărării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru analize suplimentare. Serviciile de securitate lucrează în prezent pentru a determina originea și scopul acesteia.

Aparatul de zbor pare să fie o dronă de tip „Orlan”, susțin unele surse. Acest sistem este folosit de către armata rusă pentru supraveghere și spionaj. 

Pe de altă parte, NOELReports relatează că este vorba de un vehicul aerian fără pilot ucrainean. Conform informațiilor canalului, este vorba de o dronă „kamikaze” „Sych”, dar în acest moment datele nu pot fi confirmate independent. Se așteaptă detalii suplimentare din partea autorităților.

În luna august, o altă dronă militară care a fost adusă la țărm a dus la izolarea plajei Harmanite din Sozopol de către poliția bulgară.

Ce este drona „Sych”?

Dacă este vorba despre o dronă „Sych” ucraineană, atunci vorbim despre un vehicul aerian fără pilot pentru operațiuni de atac și recunoaștere. Este folosită de forțele speciale ucrainene pentru recunoaștere și lovituri de precizie în spatele liniilor inamice.

Destinată inițial operațiunilor de recunoaștere, drona a fost modernizată pentru a putea transporta diverse tipuri de muniție, inclusiv focoase puternic explozive.

„Sych” se distinge prin capacitatea sa de a opera autonom și noaptea, de a rezista bruiajului electronic și de a transmite coordonatele țintei către alte sisteme de arme.

Ucraina atacă frecvent peninsula Crimeea, ocupată ilegal de Rusia, cu drone.

Pe 10 septembrie, pe plaja Veleka din Sinemoreț a fost găsit un fragment dintr-o rachetă, care s-a dovedit a fi rusească – conform unei analize de date deschise pe o platformă militară din Bulgaria.

