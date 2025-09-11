Resturi de drone în 10 locații

Până în prezent, au fost recuperate resturi de drone în 10 locații. Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unei familii din estul Poloniei, provocând pagube semnificative. Incidentul a avut loc miercuri dimineața în satul Wyryki.

Alicja și Tomasz Wesołowski au trăit momente de groază când locuința lor a fost lovită de resturile dronei. Acoperișul este distrus, casa are pereții pereți crăpați, iar un autoturism parcat în apropiere a fost avariat. Nimeni nu a fost rănit, deoarece cuplul se afla la parter în momentul impactului.

„Brusc, s-a auzit o bubuitură și totul a explodat”

„Brusc, s-a auzit o bubuitură și totul a explodat. Un avion zbura deja deasupra noastră, era atât de zgomotos. Am fugit pur și simplu din casă”, a relatat Alicja.

Casa familiei Wesołowski, construită în urmă cu doar 5 ani, este devastată. În tavanul dormitorului este o gaură uriașă.

Poseł Dariusz Stefaniuk opublikował zdjęcia uszkodzonego domu wskutek uderzenia drona/szczątek. Miejscowość Wyryki-Wola (woj. lubelskie). pic.twitter.com/bfGObA1Zje — Łukasz Bok (@LukaszBok) September 10, 2025

„Am văzut știrile și peste tot se spunea că dronele au trecut granița noastră. Dar ni s-a spus asta de multe ori”, își amintește Tomasz Wesołowski.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

A fost o singură bubuitură. Casa s-a cutremurat și s-a terminat. Și acum nu mai aven casă.

„Nu putem lăsa în urmă animalele, cei 2 câini și pisica”

La câteva ore după incident, poliția și forțele militare au inspectat locuința pentru a strânge probe. Experți ai autorității de supraveghere a construcțiilor au evaluat daunele clădirii.

Deși casa lor este grav afectată, Alicja și Tomasz nu vor să se mute. Ei au animale de care trebuie să aibă grijă, plus doi câini și o pisică.

„Nu-i putem lăsa în urmă pentru că încă trăiesc. Nu putem pleca pur și simplu și să-i lăsăm undeva. Trebuie să avem grijă de ei”, explică Alicja.

Primăria le-a pus la dispoziție o cazare temporară, unde au stat peste noapte, iar primarul Bernard Błaszczyk a promis că îi va ajuta

Șanse minime să primească despăgubiri

Clădirea este în prezent securizată și se așteaptă decizia Inspectoratului în Construcții.

Vor avea soții Wesołowski dreptul la despăgubiri în această situație?

„Totul depinde dacă locuința este asigurată sau nu. Majoritatea polițelor acoperă riscul prăbușirii unor aeronave. Dar există excluderi, nu acoperă daunele cauzate de acte de terorism sau de război”, a declarat expertul în asigurări Paweł Skotnicki. Daunele cauzate de prăbușirea unei drone rusești vor fi probabil considerate un act de război.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE